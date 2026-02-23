Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η πλατφόρμα αγοράς εισιτηρίων θα ανοίξει ξανά την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου. Η ζήτηση αναμένεται να είναι ιδιαίτερα υψηλή, καθώς η επιστροφή του θεσμού στην Ελλάδα έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον όχι μόνο από τους φίλους των ελληνικών ομάδων, αλλά και από φιλάθλους σε όλη την Ευρώπη.

Όσα αναφέρει η Euroleague

Οι πωλήσεις εισιτηρίων για το EuroLeague Final Four 2026 στην Αθήνα, με την παρουσίαση της Etihad, μπαίνουν στο επόμενο κεφάλαιό τους στις 26 Φεβρουαρίου στις 10:00 CET, καθώς ανοίγει η Φάση 2 για το ευρύ κοινό.

Η έναρξη της Φάσης 2 συμπίπτει με το κλείσιμο της αγοράς παικτών της EuroLeague, εξασφαλίζοντας ότι οι φίλαθλοι θα έχουν πλήρη εικόνα για το τελικό ρόστερ κάθε ομάδας.

Όλοι οι φίλαθλοι, εκτός από όσους έχουν ήδη αγοράσει εισιτήρια κατά τις προηγούμενες φάσεις πωλήσεων ή προπωλήσεις, θα μπορούν να συμμετάσχουν στη γενική πώληση του κοινού στις 26 Φεβρουαρίου στις 10:00 CET. Κατά τη διάρκεια αυτής της δεύτερης περιόδου πωλήσεων, όλοι οι φίλαθλοι θα έχουν επίσης την ευκαιρία να αγοράσουν VIP εισιτήρια από τις 14:00 CET.

Οι πληροφορίες για τα εισιτήρια είναι διαθέσιμες στο https://euroleaguef4tickets.com/en/

. Οι φίλαθλοι πρέπει να συνδεθούν ή να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό EuroLeague ID για να ολοκληρώσουν την αγορά τους. Αφού συνδεθούν, θα εμφανιστούν όλες οι διαθέσιμες κατηγορίες εισιτηρίων. Λόγω της αναμενόμενης μεγάλης ζήτησης και για τη διασφάλιση της δικαιοσύνης, κάθε φίλαθλος μπορεί να αγοράσει μέγιστο δύο εισιτήρια.

Για πρώτη φορά, τα εισιτήρια του Final Four διατίθενται σε πολλαπλές φάσεις πωλήσεων. Αυτή η προσέγγιση έχει στόχο να διευρύνει την πρόσβαση για τη διευρυνόμενη παγκόσμια βάση φίλων της EuroLeague, προσφέροντας πολλαπλές ευκαιρίες για την απόκτηση εισιτηρίων, είτε οι φίλαθλοι σκοπεύουν να παρακολουθήσουν ανεξαρτήτως των ομάδων που θα προκριθούν, είτε προτιμούν να περιμένουν μέχρι τα τελικά στάδια της διοργάνωσης. Όλες οι φάσεις ακολουθούν πολιτική δίκαιης πρόσβασης, που σημαίνει ότι οι φίλαθλοι που αγοράζουν εισιτήρια σε μία φάση δεν θα είναι επιλέξιμοι για τις επόμενες φάσεις. Το μέτρο αυτό έχει στόχο την ευρύτερη πρόσβαση στη διοργάνωση.

Η Φάση 1, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου, γνώρισε τεράστια ζήτηση, καθώς πάνω από ένα εκατομμύριο φίλαθλοι συνδέθηκαν και τα διαθέσιμα εισιτήρια εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από πέντε λεπτά, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά τη μεγάλη ελκυστικότητα του κορυφαίου γεγονότος της EuroLeague.

Οι ημιτελικοί του Final Four 2026 θα διεξαχθούν την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 18:00 και 21:00 τοπική ώρα (17:00 και 20:00 CET). Την Κυριακή 24 Μαΐου, ο Τελικός Πρωταθλήματος adidas NextGen EuroLeague θα ξεκινήσει στις 18:00 τοπική ώρα (17:00 CET), ενώ η σεζόν θα κορυφωθεί με τον Τελικό Πρωταθλήματος στις 21:00 τοπική ώρα (20:00 CET), όπου θα αναδειχθεί ο νέος πρωταθλητής EuroLeague.

Μια τρίτη περίοδος πωλήσεων εισιτηρίων θα ανοίξει την Τρίτη 17 Μαρτίου στις 10:00 CET, προσφέροντας άλλη μία ευκαιρία στους φίλαθλους να εξασφαλίσουν τις θέσεις τους. Η τελευταία φάση πωλήσεων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 20 Απριλίου στις 10:00 CEST, μεταξύ της ολοκλήρωσης της Κανονικής Περιόδου και της έναρξης του Play-In Showdown, με δέκα ομάδες να διεκδικούν ακόμη μια θέση στο Final Four.

Όλες οι λεπτομέρειες για τα εισιτήρια του EuroLeague Final Four 2026 στην Αθήνα, με την παρουσίαση της Etihad, είναι διαθέσιμες στο https://euroleaguef4tickets.com/en/.