Κάτι που δεν προκαλεί καμία εντύπωση, αφού όπως είδαμε και την περίοδο της πανδημίας, στο στόχαστρο όσων διασπείρουν αμφιλεγόμενες, ανεπαρκώς επιβεβαιωμένες ή εντελώς ανυπόστατες ειδήσεις βρίσκεται συνήθως η επιστημονική πρόοδος αλλά και οι λεγόμενες «συστημικές» πολιτικές δυνάμεις. Το επίπεδο παραπληροφόρησης στην Ελλάδα είναι δυστυχώς από τα υψηλότερα, κάτι που πρέπει να ευαισθητοποιήσει την Πολιτεία και να ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά της κοινωνίας των πολιτών.

Μεγάλες ωστόσο είναι και οι ευθύνες της αντιπολίτευσης, κυρίως των κομμάτων που εμφανίζονται ως δήθεν «αντισυστημικές δυνάμεις». Επενδύουν στον τοξικό λόγο, υιοθετούν και διασπείρουν ακραίες θεωρίες συνωμοσίας μόνο και μόνο για μικροκομματικές επιδιώξεις.

Οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την προστασία των ανηλίκων χρηστών από το Διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης είναι αναμφίβολα στη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο θα χρειαστούν και άλλες πρωτοβουλίες για τον ψηφιακό εγγραμματισμό και μεγαλύτερων ηλικιακά ομάδων. Σε μια εποχή που η ροή της πληροφόρησης είναι σχεδόν ανεξέλεγκτη, πρέπει να υπάρξουν μηχανισμοί που βοηθούν στην εξοικείωση με την τεχνολογία, στην καλύτερη ενημέρωση των πολιτών και στην αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης των πολιτών με το πολιτικό σύστημα και τους θεσμούς.