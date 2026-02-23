Ο Αρτάν Γκρούμπι συνελήφθη το πρωί στη συνοριακή διάβαση Μπλάτσε, στα σύνορα των Σκοπίων με το Κόσοβο, και αμέσως μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή.

Ο Γκρούμπι κατηγορείται για υπεξαίρεση ποσού άνω των 8 εκατ. ευρώ από προμήθειες της κρατικής λοταρίας της χώρας.

Είχε διαφύγει από τα Σκόπια τον Δεκέμβριο του 2024, λίγες ημέρες πριν ασκηθεί εις βάρος του ποινική δίωξη, και από τότε παρέμενε “άφαντος” για τις διωκτικές Αρχές. Εικάζεται ότι όλο αυτό το διάστημα βρισκόταν μεταξύ Αλβανίας και Κοσόβου. Οι αστυνομικές αρχές των Σκοπίων είχαν εκδώσει διεθνή εντάλματα σύλληψης εις βάρος του Γκρούμπι.

Τον ίδιο μήνα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε βάλει στη “μαύρη λίστα” τον Αρτάν Γκρούμπι λόγω εμπλοκής του σε σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς στα Σκόπια, απαγορεύοντας την είσοδό του στις ΗΠΑ.

Ο Αρτάν Γκρούμπι, που προέρχεται από το μεγαλύτερο αλβανικό κόμμα στα Σκόπια, την «Δημοκρατική Ένωση για Ένταξη» (DUI) του Αλί Αχμέτι, υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος της χώρας από τον Αύγουστο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2024, στις κυβερνήσεις συνασπισμού μεταξύ του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SDSM) και του DUI, με πρωθυπουργούς τον Ζόραν Ζάεφ και τον Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι. Με την αλλαγή της εξουσίας τον Ιούνιο του 2025, το DUI πέρασε στην αντιπολίτευση.

Η διαφθορά κρατικών αξιωματούχων στα Σκόπια εξακολουθεί να αποτελεί συστημικό πρόβλημα, επανειλημμένα επισημασμένο σε διεθνείς εκθέσεις.