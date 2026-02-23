Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ο Νίκος Καρανίκας, σε ανάρτησή του έκανε λόγο για «συνδικαλιστές τραμπούκους που δεν έχουν επιχειρήματα», πυροδοτώντας έντονες αντιδράσεις.

Η τοποθέτησή του προκάλεσε την άμεση απάντηση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος εξαπέλυσε βαρείς χαρακτηρισμούς εναντίον του Καρανίκα. Μεταξύ άλλων τον αποκάλεσε «παρακμιακό ωφελιμιστικό μειράκιο», τον κατηγόρησε ότι «γλείφει» τον Άδωνι Γεωργιάδη επειδή καταδίκασε τη βία και μίλησε για «αριστερούς τραμπούκους». Παράλληλα, άφησε αιχμές για την επαγγελματική του δραστηριότητα στον χώρο της φαρμακευτικής κάνναβης.

Ο Νίκος Καρανίκας απάντησε σε υψηλούς τόνους, χαρακτηρίζοντας τις αναφορές του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ συκοφαντικές, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν προτίθεται να κινηθεί νομικά εναντίον του «γιατί είμαι αριστερός». Στην ανάρτησή του, δε, ανέφερε ότι ο Παύλος Πολάκης είναι «για λύπηση». Μάλιστα, υποστήριξε ότι ο βουλευτής, προκειμένου να διατηρήσει τη θέση του, «στέκεται γονυπετής» απέναντι στον Σωκράτη Φάμελλο και την Όλγα Γεροβασίλη, παρά τις, όπως ανέφερε, πολιτικές τους διαφωνίες. Κλείνοντας, τον χαρακτήρισε «πραξικοπηματία και ξεφτιλισμένο», καλώντας τον να αναλογιστεί τις δημόσιες τοποθετήσεις του.