Η πορεία του στον σύλλογο εκτείνεται από το 1956 έως το 1962, σε μια εποχή έντονων διακρίσεων και εγχώριας κυριαρχίας.

Γεννημένος το 1937, φόρεσε την ερυθρόλευκη φανέλα για έξι χρόνια, συμβάλλοντας καθοριστικά στις επιτυχίες της ομάδας. Στη διάρκεια της θητείας του, ο σύλλογος κατέκτησε τρία πρωταθλήματα-νταμπλ και συνολικά πέντε Κύπελλα, καταγράφοντας μια περίοδο συνεχών τίτλων.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια του βετεράνου ποδοσφαιριστή, απευθύνοντας συλλυπητήρια στους οικείους του. Όπως επισημαίνεται, ο Γκαβέζος υπήρξε ένας από τους εμβληματικούς παίκτες της ομάδας και το όνομά του έχει συνδεθεί, πέρα από τους τίτλους, με τη θρυλική νίκη επί της Σάντος του Πελέ το 1961.

Ο ίδιος ήταν μέλος της ενδεκάδας σε εκείνη την ιστορική αναμέτρηση, η οποία μνημονεύεται ακόμη και στον ύμνο του συλλόγου με τον στίχο «τρέμουν στ’ άκουσμά σου Ολυμπιακέ κι ακόμα σε θυμούνται η Σάντος κι ο Πελέ».

Παράλληλα, υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Ολυμπιακού, διατηρώντας ενεργό ρόλο στη διασύνδεση των παλαιότερων γενεών του συλλόγου και στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.

Η απώλειά του επαναφέρει στο προσκήνιο μια ολόκληρη εποχή για τον Ολυμπιακό, όταν η ομάδα κυριαρχούσε σε εγχώριο επίπεδο και ενίσχυε το διεθνές της αποτύπωμα μέσα από σημαντικές φιλικές και επίσημες αναμετρήσεις.