Συγκεκριμένα, ο κ. Κακλαμάνης, μόλις πληροφορήθηκε την ενέργεια που σημειώθηκε στο πολιτικό γραφείο της κ. Χριστίνας Αλεξοπούλου στο κέντρο της Πάτρας, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Καταδικάζω απερίφραστα και με αποτροπιασμό την άνανδρη επίθεση προς το πρόσωπο της βουλευτού Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Χριστίνας Αλεξοπούλου. Το γεγονός ότι πρόκειται για την τρίτη φορά που το συγκεκριμένο γραφείο γίνεται στόχος βανδαλισμών καθιστά το περιστατικό ιδιαίτερα ανησυχητικό. Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία και στρέφονται κατά της ελεύθερης πολιτικής δράσης και της ομαλής λειτουργίας του πολιτεύματος».

Νέα Δημοκρατία για την επίθεση στο γραφείο της Αλεξοπούλου: Δεν εκφοβιζόμαστε

Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο της βουλευτού Αχαΐας Χριστίνας Αλεξοπούλου στην Πάτρα με ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωί της τρίτης (24/2) και καλεί τα κόμματα να πράξουν το ίδιο.

Στην ίδια ανακοίνωση, η ΝΔ κάνει σαφές ότι «τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων».

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

«Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο της Βουλευτού Αχαΐας Χριστίνας Αλεξοπούλου στην Πάτρα και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο. Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων».

Καταδικάζει η ΔΕΕΠ Αχαΐας

Νωρίτερα σήμερα, με ανακοίνωση που εξέδωσε η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας καταδικάζει την επίθεση στο πολιτικό γραφείο της βουλευτού Αχαΐας, Χριστίνας Αλεξοπούλου, κάνοντας λόγο, «για μια ακραία και θρασύδειλη πράξη πολιτικής βίας και εκφοβισμού που προσβάλλει τη Δημοκρατία και προσπαθεί να τρομοκρατήσει όσους υπηρετούν τις αξίες της».

Όπως προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση, «τέτοιες ενέργειες δεν έχουν θέση στην πολιτική ζωή της χώρας και αποκαλύπτουν τον πανικό όσων αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τον δημόσιο διάλογο με επιχειρήματα».

Παράλληλα, η ΔΕΕΠ Αχαΐας τονίζει ότι «καταδικάζουμε κάθε μορφή πολιτικής βίας, από όπου κι αν προέρχεται», προσθέτοντας ότι «η Δημοκρατία οφείλει να προστατεύεται καθημερινά από όλους μας, με σεβασμό στους θεσμούς, τον διάλογο και τη νομιμότητα».

Αναζητούνται οι δράστες

Επίθεση στο πολιτικό γραφείο της βουλευτού Αχαΐας της ΝΔ Χριστίνας Αλεξοπούλου εξαπέλυσαν άγνωστοι δράστες. Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε απροσδιόριστο χρόνο κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριημέρου και σήμερα έγινε η καταγγελία στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Όπως έχει προκύψει από τις έρευνες, οι άγνωστοι δράστες έφθασαν κάποια στιγμή έξω από το πολιτικό γραφείο της πρώην υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που βρίσκεται σε πολυκατοικία στο κέντρο της Πάτρας, και έριξαν κόκκινες μπογιές προκαλώντας φθορές στην εξωτερική πόρτα.

Αστυνομικοί της Κρατικής Ασφάλειας Πατρών μετέβησαν στο σημείο και πραγματοποίησαν έρευνες, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στον εντοπισμό των δραστών.