Η κόρη της, παρουσιάστρια της εκπομπής «Today», Σαβάνα Γκάθρι, απηύθυνε έκκληση μέσω Instagram, ζητώντας από το κοινό να μιλήσει και να βοηθήσει ώστε η μητέρα της είτε να επιστρέψει είτε να τιμηθεί η ζωή της.

Η εξαφανισμένη εθεάθη για τελευταία φορά στις 31 Ιανουαρίου, ενώ νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας ύποπτος άνδρας εμφανίστηκε σε κάμερα κουδουνιού της κατοικίας της σε περισσότερες από μία περιπτώσεις.

Στο ίδιο μήνυμα, η Σαβάνα Γκάθρι απηύθυνε έκκληση προς το κοινό: «Αν ακούτε αυτό το μήνυμα, αν περιμένατε και δεν ήσασταν σίγουροι, ας είναι αυτό το σημάδι για να μιλήσετε, να πείτε όσα γνωρίζετε και να μας βοηθήσετε να φέρουμε τη μητέρα μας πίσω, είτε για να γιορτάσουμε μια θαυμαστή επιστροφή είτε για να τιμήσουμε τη ζωή που έζησε». Πρόκειται για την πρώτη δημόσια τοποθέτησή της μετά τις 15 Φεβρουαρίου.

Το FBI και οι τοπικές Αρχές ερευνούν εκτεταμένα στοιχεία, με τη συνολική αμοιβή για πληροφορίες να φτάνει έως 1,2 εκατ. δολάρια, συν πρόσθετα ποσά από την οργάνωση 88-Crime της Κομητείας Πίμα.