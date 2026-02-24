Οι δηλώσεις του Πούτιν έγιναν λίγο μετά την ανησυχία της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών SVR, σχετικά με αυτό που περιέγραψε ως μια πιθανή μεταφορά στοιχείων τεχνολογίας πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία. Λίγο νωρίτερα, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε πως η Ρωσία θα ενημερώσει τις ΗΠΑ σχετικά με αυτό που λέει πως είναι απόπειρες από την Ουκρανία να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Ο Ουσακόφ είπε, όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, πως αυτό θα επηρεάσει τη θέση της Ρωσίας στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση της σύρραξης στην Ουκρανία. Πάντως η Ρωσία δεν παρείχε αποδείξεις για τέτοιου είδους προσπάθειες.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR), Γαλλία και Βρετανία εργάζονται ενεργά για να προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυρηνική βόμβα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «οι βρετανικές και γαλλικές ελίτ δεν είναι διατεθειμένες να αποδεχθούν την ήττα». Ως εκ τούτου, το Κίεβο θα μπορούσε να επιδιώξει πιο ευνοϊκούς όρους για την παύση των εχθροπραξιών «αν διέθετε πυρηνική ή τουλάχιστον μια λεγόμενη βρώμικη βόμβα».

«Προς το παρόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η ρωσική SVR, το Λονδίνο και το Παρίσι εργάζονται ενεργά για την παροχή ενός τέτοιου όπλου στο Κίεβο, καθώς και των μέσων για την παράδοσή του. Αυτό περιλαμβάνει την κρυφή μεταφορά σχετικών εξαρτημάτων, εξοπλισμού και τεχνολογιών ευρωπαϊκής κατασκευής στην Ουκρανία. Ως επιλογή, εξετάζεται η γαλλική μικρού μεγέθους κεφαλή TN-75 από τον βαλλιστικό πύραυλο M51.1 που εκτοξεύεται από υποβρύχιο», σημειώνεται στην ανακοίνωση, ενώ διευκρινίζεται πως «η Γερμανία αρνήθηκε να συμμετάσχει σε αυτό το επικίνδυνο εγχείρημα».

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών, Βρετανοί και Γάλλοι συνειδητοποιούν ότι το σχέδιό τους αποτελεί «σοβαρή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, πρώτα απ’ όλα της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων, και ενέχει τον κίνδυνο να καταστρέψει το παγκόσμιο σύστημα μη διάδοσης». «Κατά συνέπεια, οι κύριες προσπάθειες των Δυτικών επικεντρώνονται στο να παρουσιάσουν την κατοχή πυρηνικών όπλων από το Κίεβο ως αποτέλεσμα δράσης των ίδιων των Ουκρανών», αναφέρεται στην ανακοίνωση, ενώ προστίθεται ότι τα «εξαιρετικά επικίνδυνα σχέδια» του Λονδίνου και του Παρισιού αποδεικνύουν ότι έχουν χάσει την επαφή με την πραγματικότητα.

⚡️ Russia’s Foreign Intelligence Service: The British & French elites are actively exploring ways to supply Kiev with a nuclear bomb, or at least a so-called “dirty bomb”. Such reckless plans show that London & Paris have lost touch with reality.https://t.co/PYxhm6E06Z pic.twitter.com/iLWJyJIcmn — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) February 24, 2026

Λίγο αργότερα το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία προειδοποιεί για τον κίνδυνο ευθείας σύγκρουσης μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων και για τις σοβαρές συνέπειες που θα έχει μια τέτοια σύγκρουση. Η ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών εκδόθηκε μετά τη κατηγορία που διατύπωσε η ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) ότι η Βρετανία και η Γαλλία προετοιμάζουν μυστικά τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με τεχνολογία και εξαρτήματα πυρηνικών όπλων.

«Προειδοποιούμε άλλη μια φορά για τους κινδύνους μιας ευθείας στρατιωτικής αναμέτρησης μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων και, κατά συνέπεια, για τις ενδεχόμενες φρικτές συνέπειές της», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του. Η SVR δεν συμπεριέλαβε τεκμηριωμένα στοιχεία για να υποστηρίξει τον ισχυρισμό της, για τον οποίο η γαλλική πρεσβεία στη Μόσχα δήλωσε ειδησεογραφικό δίκτυο RBC ότι συνιστά κατάφωρο ψέμα. Δεν υπήρχε άμεσο σχόλιο από τη Βρετανία, ενώ η Ουκρανία απέρριψε ως «παράλογο» τον ρωσικό ισχυρισμό.

«Ρώσοι αξιωματούχοι, γνωστοί για το εντυπωσιακό ιστορικό τους στα ψέματα, προσπαθούν για άλλη μια φορά να κατασκευάσουν την παλιά ανοησία της «βρώμικης βόμβας», δήλωσε στο Reuters ο Χεόρχιι Τίχιι, εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών. «Για την ιστορία: η Ουκρανία έχει ήδη απορρίψει τέτοιους παράλογους ρωσικούς ισχυρισμούς πολλές φορές στο παρελθόν και τους απορρίπτουμε επίσημα ξανά τώρα. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να απορρίψει και να καταδικάσει τις βόμβες βρώμικων πληροφοριών της Ρωσίας».

Χλευασμός από τη Γαλλία

Η Γαλλία επέλεξε την οδό της ειρωνείας και του σαρκασμού για να αποκρούσει τους ισχυρισμούς της ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) για υποτιθέμενο σχέδιο προμήθειας της Ουκρανίας με πυρηνικά όπλα ή «βρώμικες βόμβες». Αν και επίσημη απάντηση από τη γαλλική κυβέρνηση δεν υπάρχει, ανέλαβε δράση ο επίσημος λογαριασμός «French Response» στην πλατφόρμα X.

Ο συγκεκριμένος λογαριασμός δημιουργήθηκε από το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών τον περασμένο Σεπτέμβριο, έχει ως αποστολή την καταπολέμηση των fake news και της παραπληροφόρησης στον «πόλεμο της πληροφορίας» και χρησιμοποιεί το χιούμορ ως βασικό μέσο επικοινωνίας.

Μέσα από διαδοχικές αναρτήσεις που αναδημοσίευαν τις κατηγορίες της SVR, το «French Response» σχολίασε καυστικά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Πέμπτος χρόνος του “τριήμερου πολέμου” της, η Ρωσία θα προτιμούσε πραγματικά να εστιάσετε στα γαλλικά και βρετανικά πυρηνικά».

Year 5 of the “3-day war.” Russian narrative: « FR-UK deterrence is the threat » https://t.co/7qKNf2o8LW — French Response (@FrenchResponse) February 24, 2026

Russia, deep into year five of its supposed ´three-day war’, warns that French and British nukes are the danger. https://t.co/Yj7zMRSO5o — French Response (@FrenchResponse) February 24, 2026

Russia, now entering year five of its “three-day operation” in Ukraine, warns that French and British nuclear forces are dangerous. https://t.co/54kNEDHFg8 — French Response (@FrenchResponse) February 24, 2026

Five years into its ‘three-day war’, Russia would really prefer you focus on French and British nukes. https://t.co/ksvBbvPXYe — French Response (@FrenchResponse) February 24, 2026

Russia, embarrassingly entering #year5 of their 3 day war against Ukraine: « please look this way ! FR & UK deterrence is a threat ! » 🤡 https://t.co/pp20QCgAWZ — French Response (@FrenchResponse) February 24, 2026

Παράλληλα, τόνισε την αντίφαση του ρωσικού αφηγήματος, επισημαίνοντας πως, ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται επί χρόνια, η Μόσχα επιχειρεί να παρουσιάσει την αποτρεπτική ισχύ Γαλλίας και Βρετανίας ως τη μοναδική απειλή.

«Οι εχθροί της Ρωσίας θα μετανιώσουν»

O Πούτιν διέταξε την υπηρεσία ασφαλείας FSB να εντείνει την προστασία των ενεργειακών υποδομών και υποδομών μεταφορών της χώρας, ως απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις, οι οποίες, όπως είπε, διεξάγονται με τη βοήθεια υπηρεσιών πληροφοριών της Δύσης. Σε ομιλία που εκφώνησε με αφορμή την τέταρτη επέτειο από την έναρξη του πολέμου, ο επικεφαλής του ρωσικού κράτους προειδοποίησε πως οι εχθροί της Ρωσίας θα μετανιώσουν εάν πιέσουν υπερβολικά τη Μόσχα.

«Δεν κατάφεραν να προκαλέσουν μια στρατηγική ήττα εναντίον της Ρωσίας στο μέτωπο, επομένως ο εχθρός βασίζεται στην ατομική και μαζική τρομοκρατία: Αυτό περιλαμβάνει το σφυροκόπημα πόλεων, τις δολιοφθορές υποδομών και τις απόπειρες δολοφονίας κυβερνητικών και στρατιωτικών αξιωματούχων», είπε ενώπιον στελεχών της FSB. «Υπάρχει μια απόλυτη ανάγκη να ηττηθεί η Ρωσία. Αναζητούν οποιονδήποτε τρόπο, ο,τιδήποτε. Θα πιέσουν τους εαυτούς τους σε ακραίο βαθμό και τότε θα το μετανιώσουν», υπογράμμισε.

Η Ουκρανία έχει επανειλημμένως επιτεθεί εναντίον ρωσικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, διυλιστηρίων και λιμανιών κατά τη διάρκεια του πολέμου και η Μόσχα την κατηγορεί για μια σειρά δολοφονιών υψηλόβαθμων αξιωματικών. Ο Πούτιν, σε δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση, ανέφερε πως ρωσικοί ενεργειακοί αγωγοί στη Μαύρη Θάλασσας θα μπορούσαν να βρεθούν στο στόχαστρο.

Εξέδωσε ένα διάταγμα με στόχο «να ενισχυθεί η αντιτρομοκρατική προστασία των ενεργειακών υποδομών και υποδομών μεταφορών και των σημείων δημοσίων συναθροίσεων, να παρασχεθεί η μέγιστη κάλυψη των κρίσιμης σημασίας εγκαταστάσεων και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, να εφαρμοστούν επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας».