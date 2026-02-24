Η σύνοδος διοργανώνεται στην Ουάσιγκτον από το Ινστιτούτο Ντόναλντ Τραμπ για την Ειρήνη, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Έλληνα υπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η Ελλάδα έβαλε τα θεμέλια για τον κάθετο διάδρομο. Με σχέδιο, με αποφασιστικότητα, με επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έκανε πράξη αυτό που έμενε για χρόνια ως προοπτική», ανέφερε ο κ. Παπασταύρου, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα «μετέτρεψε τη γεωγραφία της σε γεωπολιτική δύναμη» και αξιοποίησε τη διεθνή της αξιοπιστία και σταθερότητα ως μοχλό προσέλκυσης επενδύσεων και συνεργασιών.

«H Ελλάδα δυναμώνει»

Ο υπουργός χαρακτήρισε τον Κάθετο Διάδρομο «στρατηγική συνεργασία» που, όπως είπε, ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια, διευρύνει τις επιλογές της Ευρώπης και αναβαθμίζει τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συμμετοχή μεγάλων ενεργειακών εταιρειών, σημειώνοντας ότι «με τη Chevron, με την Exxon Mobil, με τον κάθετο διάδρομο, η Ελλάδα δυναμώνει», προσθέτοντας ότι η εξέλιξη αυτή μεταφράζεται σε περισσότερες επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, η ενεργειακή στρατηγική της χώρας ενισχύει και τη διεθνή της παρουσία, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα «δεν ακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά τις διαμορφώνει».

Η επίσκεψη του Έλληνα υπουργού στην Ουάσιγκτον πραγματοποιείται σε συνέχεια των ενεργειακών συμφωνιών που υπεγράφησαν στο πλαίσιο της Διατλαντικής Διάσκεψης για την Ενέργεια (P-TEC), με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου και την ενίσχυση των υποδομών ενεργειακής ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στη σημερινή σύνοδο, στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν ζητήματα ασφάλειας εφοδιασμού, διαφοροποίησης πηγών ενέργειας και συντονισμού των ενεργειακών δικτύων της περιοχής, με έμφαση στον ρόλο των νέων υποδομών LNG και των διασυνδέσεων που εντάσσονται στο πλαίσιο του Κάθετου Διαδρόμου.

Οι συναντήσεις που ενισχύουν τις στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ

Σε φάση αναθέρμανσης μπαίνει ο δίαυλος Αθήνας–Ουάσιγκτον, καθώς σε μια περίοδο γεωπολιτικών ανακατατάξεων η ελληνική πλευρά επιχειρεί να θωρακίσει και να αναβαθμίσει τη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ, με αιχμή την εξωτερική πολιτική και την ενέργεια και με μια δυάδα υπουργών να αναλαμβάνει τον συντονισμό των κρίσιμων κινήσεων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε ως ιδιαίτερα σημαντικές τις επαφές των Σταύρου Παπασταύρου και Γιώργου Γεραπετρίτη στην αμερικανική πρωτεύουσα ενώ τόνισε πως «αποτελεί την καλύτερη απάντηση σε όσους έσπευσαν να μιλήσουν για πολλοστή φορά για απομόνωση της Ελλάδας από τις ΗΠΑ» κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.





«Ο κ. Γεραπετρίτης είναι από τους ελάχιστους υπουργούς Εξωτερικών που συναντά για 2η φορά μέσα σε έναν χρόνο τον Αμερικανό ομόλογό του, αυτό λέει πολλά και για τις διμερείς σχέσεις και για τον ρόλο που διαδραματίζει πλέον η χώρα μας και για την αποτελεσματικότητα της εξωτερικής πολιτικής», σημείωσε και τόνισε:

«Αποτελεί την καλύτερη απάντηση σε όσους έσπευσαν να μιλήσουν για πολλοστή φορά για απομόνωση της Ελλάδας από τις ΗΠΑ. Έχουμε βαρεθεί να μετράμε διαψεύσεις δημοσιευμάτων και προγνώσεων περί υποτιθέμενης αποτυχίας στην εξωτερική πολιτική».

Αναφορικά με την ατζέντα της διμερούς συνάντησης, υπογράμμισε πως αυτή θα περιλαμβάνει ζητήματα διμερούς ενδιαφέροντος, καθώς και όλα όσα συμβαίνουν με τις ευρωατλαντικές σχέσεις.

«Το σημαντικό είναι να δούμε τι θα ειπωθεί αμέσως μετά από το υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα έχουμε και επίσημη ενημέρωση. Μετά την επιστροφή του, ο υπουργός θα προβεί και σε όλες τις δέουσες ενημερώσεις εκ του ρόλου του», είπε.

Μπαράζ επαφών Παπασταύρου στην Ουάσιγκτον: Στόχος η προώθηση της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μετέβη πρώτος χρονικά στην Ουάσιγκτον, προκειμένου να συμμετάσχει σε σειρά υψηλού επιπέδου συναντήσεων που ενισχύουν τη στρατηγική ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ, εδραιώνουν τον ρόλο της χώρας μας στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική και συμβάλλουν στην ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται στη συνέχεια των ενεργειακών συμφωνιών που υπεγράφησαν στο πλαίσιο της Διατλαντικής Διάσκεψης για την Ενέργεια (P-TEC) και αποσκοπεί στην περαιτέρω εμβάθυνση της διατλαντικής συνεργασίας στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG, καθώς και στην ενίσχυση των υποδομών που θα επιτρέψουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.





«Αρτηρία ειρήνης και ευημερίας» ο Κάθετος Διάδρομος για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια

Τον ρόλο της Ελλάδας ως αναδυόμενου ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη στρατηγική σημασία του Κάθετου Διαδρόμου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης ανέδειξε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στην εκδήλωση «10 χρόνια συνεργασίας ΗΠΑ και ΕΕ στο υγροποιημένο φυσικό αέριο», στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον.

Στην ομιλία του, ο κ. Παπασταύρου συνέδεσε ευθέως την ενεργειακή πολιτική με τη γεωπολιτική σταθερότητα, τονίζοντας ότι η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας αποτελεί πλέον στρατηγική επιταγή για την Ευρώπη, ιδίως μετά την ενεργειακή κρίση που προκάλεσε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Όπως σημείωσε, η Ελλάδα έλαβε εξαρχής σαφή θέση υπέρ της Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική στάση συνδέεται και με τις δικές της ιστορικές εμπειρίες. «Η Ελλάδα το κατανόησε αυτό εξαρχής και έλαβε σαφή θέση υπέρ της Ουκρανίας. Και πώς θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά, δεδομένης της τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής της Κύπρου; Δεν αντιμετωπίζουμε την κυριαρχία ως αφηρημένη έννοια. Γνωρίζουμε τι σημαίνει στην πράξη η παραβίασή της. Για εμάς, η ασφάλεια είναι ζήτημα εθνικού συμφέροντος και αποφασιστικότητας. Γι’ αυτό και οι ενεργειακές μας επιλογές είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με τις δεσμεύσεις μας για ασφάλεια, καθώς και με τις αρχές μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Έλληνας υπουργός επισήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί πλέον τον μεγαλύτερο προορισμό των αμερικανικών εξαγωγών LNG, ενώ χαρακτήρισε τον Κάθετο Διάδρομο «αρτηρία ειρήνης και ευημερίας», καθώς συνδέει χώρες που στο παρελθόν βρέθηκαν διαιρεμένες. Όπως είπε, η Ελλάδα έχει μεταβληθεί από χώρα καθαρής κατανάλωσης σε περιφερειακό κόμβο διαμετακόμισης φυσικού αερίου. Ενδεικτικά ανέφερε ότι το 2019 η χώρα εισήγαγε περίπου 6 έως 7 δισ. κυβικά μέτρα (BCM), τα οποία καταναλώνονταν στο εσωτερικό, ενώ το 2024 οι εισαγωγές ανήλθαν στα 17 BCM, εκ των οποίων τα 11 κατευθύνθηκαν σε εξαγωγές προς γειτονικές χώρες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεργασία των χωρών που συμμετέχουν στον Κάθετο Διάδρομο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για πρωτοβουλία που απαιτεί συντονισμό πέντε κρατών και ισάριθμων διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, χαρακτηρίζοντάς την ιστορική. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εμπορική διαδρομή «Route 1» μπορεί να εκτείνεται από τη Ρεβυθούσα έως το Κίεβο, προσδίδοντας στο έργο σαφή γεωπολιτική διάσταση.

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε επίσης ότι οι ενεργειακές αγορές δεν μπορούν να εξετάζονται αποκομμένες από το διεθνές περιβάλλον ασφαλείας. «Οι αγορές φυσικού αερίου σε καιρό πολέμου δεν είναι ουδέτερες συναλλαγές, αλλά έχουν άμεσες γεωπολιτικές συνέπειες. Η διόρθωση αυτής της αντίφασης ήταν και παραμένει στρατηγική επιταγή. Η διαφοροποίηση δεν είναι πλέον ζήτημα ευελιξίας, είναι ζήτημα στρατηγικής αναγκαιότητας».

Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αποτροπής της επανεισόδου ρωσικού φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω εναλλακτικών διαδρομών, επισημαίνοντας ότι αυτό συνιστά πραγματικό κίνδυνο για τη συλλογική στρατηγική της Ευρώπης.

«Οφείλουμε να παραμείνουμε σε εγρήγορση. Το ρωσικό αέριο δεν πρέπει να επανεισέλθει στην Ευρώπη έμμεσα, μέσω εναλλακτικών διαδρομών που υπονομεύουν τη συλλογική μας στρατηγική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να συνεργαστούν στενά, να επιμείνουν και να αποτρέψουν την Τουρκία αλλά και οποιονδήποτε άλλο που είναι πρόθυμος να ανοίξει την “πίσω πόρτα” στο ρωσικό φυσικό αέριο και να υπονομεύσει αυτή την κοινή προσπάθεια», τόνισε χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί με συνέπεια και στρατηγική πειθαρχία. «Η Ελλάδα θα συνεχίσει να ενεργεί με συνέπεια, στρατηγική πειθαρχία και σαφή αίσθηση σκοπού, συμβάλλοντας ενεργά σε μια Ευρώπη ασφαλή, ανταγωνιστική και ενεργειακά ανθεκτική».

Η επίσκεψη του Έλληνα υπουργού στην Ουάσινγκτον πραγματοποιείται σε συνέχεια των ενεργειακών συμφωνιών που υπεγράφησαν στο πλαίσιο της Διατλαντικής Διάσκεψης για την Ενέργεια (P-TEC), με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του LNG και την ενίσχυση των υποδομών ενεργειακής ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σήμερα Τρίτη, ο κ. Παπασταύρου θα συμμετάσχει στη «Διατλαντική Σύνοδο για την Ασφάλεια Φυσικού Αερίου και τον Κάθετο Διάδρομο», όπου θα βρεθούν στο επίκεντρο η ασφάλεια εφοδιασμού και ο συντονισμός των ενεργειακών δικτύων της περιοχής.

Οι συναντήσεις του Σταύρου Παπασταύρου

Την Τετάρτη (25/2) ο κ. Παπασταύρου θα έχει επίσημη διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών και Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, κ. Doug Burgum, καθώς και με τον Υπουργό Ενέργειας και Αντιπρόεδρο του του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright. Παράλληλα, θα πραγματοποιήσει επαφές με μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου και της Γερουσίας των ΗΠΑ.

Τετ α τετ Γεραπετρίτη με Ρούμπιο και ενίσχυση συνεργασίας ΗΠΑ–Ελλάδας

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, αναμένεται να μεταβεί στην Ουάσινγκτον, όπου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Εξωτερικών.

Η επίσκεψη αυτή σηματοδοτεί τη δεύτερη θητεία του κ. Γεραπετρίτη στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε εκ νέου καθήκοντα, καθώς αντίστοιχη συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2025. Η συνεχής συνεργασία αντικατοπτρίζει τη στρατηγική συνέχεια στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας–ΗΠΑ και τη στενή συντονισμένη πολιτική των δύο πλευρών.





Κατά τις συνομιλίες τους, οι δύο υπουργοί αναμένεται να συζητήσουν όλα τα κρίσιμα διμερή θέματα, να εξετάσουν τρόπους για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε διάφορους τομείς, καθώς και τη στήριξη της περιφερειακής σταθερότητας. Στην ατζέντα θα βρεθούν επίσης διεθνή ζητήματα υψηλής προτεραιότητας, όπως η κατάσταση στο Ιράν, η κρίση στην Ουκρανία και η Λωρίδα της Γάζας. Παράλληλα, θα προετοιμαστεί ο επόμενος γύρος του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών, προγραμματισμένος για τους επόμενους μήνες.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, με το Ιράν να βρίσκεται στο επίκεντρο της αμερικανικής πολιτικής και να προκαλεί έντονο διεθνή προβληματισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, ο στενός διμερής συντονισμός Ελλάδας και ΗΠΑ θεωρείται κρίσιμος για την προώθηση κοινών στρατηγικών στόχων και την ενίσχυση της περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ αναφέρει:

Ο κ. Γεραπετρίτης θα βρίσκεται στην Ουάσινγκτον από τις 25 έως τις 27 Φεβρουαρίου 2026.

Κατά την παραμονή του, θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Marco Rubio.

Θα πραγματοποιήσει επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους και θα απευθύνει ομιλία στο Atlantic Council.

Θα παραστεί στην τελετή υπογραφής συμφωνίας μεταξύ της ONEX Shipyards and Technologies και του ομίλου Hanwha Power Systems.

Σημειώνεται ότι στην Ουάσινγκτον βρίσκεται ήδη ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος συμμετέχει στην Διατλαντική Σύνοδο για την Ασφάλεια Φυσικού Αερίου, που πραγματοποιείται στο Ινστιτούτο Ειρήνης Ντόναλντ Τραμπ.