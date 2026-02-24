Η πυροσβεστική υπηρεσία επιβεβαίωσε 16 θανάτους στην πόλη Ζουίζ ντε Φόρα και έξι στην Ούμπα, περίπου 110 χιλιόμετρα μακριά.

Another video of the devastating flooding in the city of Ubá, in Minas Gerais, Brazil…. Time to wake up to climate change! pic.twitter.com/NI9RwGAEsw — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 24, 2026

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του μέσω ανάρτησης στο Χ, σημειώνοντας: «Επικεντρωνόμαστε στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών, τη στήριξη των εκτοπισμένων και τη βοήθεια για την ανοικοδόμηση».

Στο Ζουίζ ντε Φόρα περίπου 440 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω πλημμυρών και κατολισθήσεων, ενώ τα σχολεία της περιοχής ανέστειλαν τα μαθήματα. Ειδικές ομάδες έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών και την αναζήτηση αγνοούμενων. Σύμφωνα με το ενημερωτικό μέσο G1, 45 άτομα αγνοούνται, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Η κυβέρνηση της Βραζιλίας κήρυξε το Ζουίζ ντε Φόρα σε κατάσταση καταστροφής, επιταχύνοντας τις επιχειρήσεις παροχής βοήθειας και ανακούφισης.

Η περίοδος αιχμής των βροχοπτώσεων στη Βραζιλία διαρκεί από τον Δεκέμβριο έως τον Μάρτιο, προκαλώντας συχνά πλημμύρες, κατολισθήσεις και καταιγίδες με κεραυνούς. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι ο Φεβρουάριος φέτος καταγράφει τη μεγαλύτερη βροχόπτωση στην ιστορία του Ζουίζ ντε Φόρα, με τον όγκο νερού να έχει ήδη διπλασιαστεί σε σχέση με τον μέσο μηνιαίο όρο.

Η δήμαρχος Μαργκαρίντα Σαλομάο χαρακτήρισε την κατάσταση «κρίσιμη» σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.