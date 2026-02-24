Ο ισχυρός άνδρας της ΕΠΟ μιλώντας στην εκδήλωση τόνισε ευχαριστημένος από την πρόοδο της ελληνικής διαιτησίας και σημείωσε ότι σκοπός είναι στα ντέρμπι του πρωταθλήματος να σφυρίζουν Έλληνες διαιτητές και ξένους στο VAR.

«Συγχαρητήρια σε όλους, ξέρετε ότι εκπροσωπείτε διεθνώς τη χώρα μας και είστε πρεσβευτές της στο εξωτερικό. Πραγματικά πιστεύω ότι γίνονται πολλά και θετικά βήματα για το μέλλον της ελληνικής διαιτησίας, αρχής γενομένης από φέτος που μετά από πολλά χρόνια, Έλληνες διαιτητές σφυρίζουν ντέρμπι στο Κύπελλο Ελλάδας με ξένους στο VAR και σκοπός μας είναι κάποια στιγμή το εν λόγω μέτρο να επεκταθεί, με τη σύμφωνη γνώμη των ΠΑΕ, και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι το μέτρο ήταν επιτυχημένο και για αυτόν τον λόγο αγκαλιάστηκε από το σύνολο των ΜΜΕ και του κόσμου. Πραγματικά εύχομαι για όλους σας αυτό να συνεχιστεί. Είναι σημαντικό για εσάς τους ίδιους, διότι όπως ένας παίκτης θέλει να παίζει ντέρμπι για να γίνεται καλύτερος, το ίδιο συμβαίνει και στη δική σας περίπτωση. Κλείνοντας θέλω να θυμάστε πάντα ότι εκπροσωπείτε τη χώρα μας σε αγώνες της FIFA και της UEFA και πραγματικά να είστε περήφανοι για αυτό, γιατί αυτός είναι ένας τίτλος που θα σας συντροφεύει και μετά το τέλος της καριέρας σας, έως και το τέλος της σταδιοδρομίας σας στον χώρο της διαιτησίας» είπε ο Μάκης Γκαγκάτσης.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, συνεχάρη θερμά τις/τους διαιτητές για την επιτυχία τους και στάθηκε στην εκπροσώπηση της ελληνικής διαιτησίας σε διεθνές επίπεδο μέσω των αγώνων της FIFA και της UEFA. Αναλυτικά η ομιλία του κ. Λανουά:

«Ευχαριστώ όλες και όλους που βρίσκεστε εδώ ήμερα, σάς αξίζουν συγχαρητήρια για την πορεία σας. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Μάκη Γκαγκάτση, για τη διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης. Είναι πολύ σημαντικό να γιορτάζουμε με αυτόν τον τρόπο τους διεθνείς αξιωματούχους διαιτησίας της Ελλάδας, όχι μόνο τους καινούργιους, αλλά όλους τους διεθνείς. Όπως έχω αναφέρει και άλλες φορές σε ανάλογες εκδηλώσεις, ως διεθνής διαιτητής σε αγώνες FIFA-UEFA σε όλες τις διοργανώσεις, γίνεστε πρεσβευτές της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και του ελληνικού ποδοσφαίρου στο διεθνές στερέωμα. Δεν εμπλέκεστε μόνο ατομικά ως μονάδες εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά εκπροσωπείτε την Ομοσπονδία και όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Περιμενουμε ότι στο μέλλον η συμμετοχή σας σε διεθνείς αγώνες θα είναι μεγαλύτερη. Εύχομαι να απολαύσετε την εκδήλωση».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παραδόθηκε τιμητική πλακέτα για την προσφορά του στον πρώην διεθνή βοηθό διαιτητή του συνδέσμου Αθηνών, Ιορδάνη Απτόσογλου, ο οποίος αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ύστερα από 24 συναπτά έτη (2002) σταδιοδρομίας στη διαιτησία. Ο κ. Απτόσογλου μπήκε στους πίνακες της πρώτης κατηγορίας το 2013 και ήταν διεθνής από το 2019.