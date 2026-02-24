Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου αυξήθηκαν στα 67,28 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα (23/02), ενώ το Brent άγγιξε το υψηλότερο επίπεδό του από τις 31 Ιουλίου στα 72,50 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές υποχώρησαν στο τέλος της συνεδρίασης, αλλά ανέκαμψαν ξανά την Τρίτη (24/02) το πρωί, πλησιάζοντας τα υψηλά επίπεδα της Δευτέρας.

Ο Τζέιμς Χόσι, αναλυτής της Shore Capital, δήλωσε στον Guardian ότι οι αγορές πετρελαίου «προσπαθούν λογικά να αποτιμήσουν ένα ασφάλιστρο κινδύνου για τις τιμές του πετρελαίου, δεδομένης της διαταραχής που θα μπορούσε να προκαλέσει μια σύγκρουση στις παγκόσμιες προμήθειες».

«Ο κίνδυνος πιθανής στρατιωτικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή κερδίζει έδαφος και, ως εκ τούτου, οι έμποροι φαίνεται να προφυλάσσονται από τα χειρότερα σενάρια», δήλωσε η Πριγιάνκα Σάχντεβα ανώτερη αναλύτρια αγοράς στη Phillip Nova. Πρόσθεσε ότι οι τρέχουσες τιμές «οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην προσδοκία και όχι στην πραγματική απώλεια προσφοράς».

Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη πρόκειται να πραγματοποιήσουν τον τρίτο γύρο πυρηνικών συνομιλιών στη Γενεύη αυτή την Πέμπτη (26/02), όπως επιβεβαίωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν. Οι διαπραγματεύσεις είναι ένα σημάδι ότι η ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι το Ιράν είναι διατεθειμένο να μειώσει τα αποθέματά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο και να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Το Ιράν έχει αρνηθεί ότι προσπαθεί να αναπτύξει ατομικά όπλα.

Τη Δευτέρα (23/02), ο Τραμπ δήλωσε σε μια ανάρτηση στο Truth Social ότι θα είναι «πολύ κακή μέρα» για το Ιράν αν δεν καταλήξει σε συμφωνία. Πριν από τις διαπραγματεύσεις, και οι δύο χώρες προέβησαν σε επίδειξη στρατιωτικής δύναμης, με τις ΗΠΑ να ενισχύουν τα στρατιωτικά τους μέσα στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Τη Δευτέρα (23/02), το αεροπλανοφόρο USS Gerald R Ford έφτασε στην Κρήτη. Το USS Abraham Lincoln βρίσκεται ήδη στην Αραβική Θάλασσα κοντά στο Ομάν, μεταφέροντας μαχητικά αεροσκάφη και περισσότερους από 5.630 ναύτες. Την ίδια μέρα οι ΗΠΑ εκκένωσαν εν μέρει την πρεσβεία τους στη Βηρυτό, μετά από επανεξέταση της ασφάλειας λόγω των κινδύνων στρατιωτικής κλιμάκωσης στην περιοχή.