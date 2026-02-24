Στην ανάρτηση, ο δημοσιογράφος εμφανίζεται αγκαλιά με τη μητέρα του, σε μια στιγμή γεμάτη συγκίνηση και τρυφερότητα. Μαζί στέκονται μπροστά στο μνήμα, τιμώντας τη μνήμη του αγαπημένου τους προσώπου, δείχνοντας πως η απουσία του παραμένει έντονη, παρά τον χρόνο που έχει περάσει.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας πέθανε πριν από έξι μήνες, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό στην οικογένεια και στους δικούς του ανθρώπους. Ο γιος του, παρά τη θλίψη, επέλεξε να διατηρήσει χαμηλούς τόνους, αν και δεν έχει διστάσει σε δημόσιες αναφορές να εκφράσει την απώλεια και την επίδραση που είχε στη ζωή του.