«Δεν θα συνηθίσουμε το έγκλημα των Τεμπών, ούτε τα προηγούμενα και μελλοντικά δυστυχήματα που κοστίζουν ανθρώπινες ζωές, όπως στη Μάνδρα και στο Μάτι. Καλούμε τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα να δώσουν μαζικό και μαχητικό παρών στο μεγάλο συλλαλητήριο το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, στις 12:00 στο Σύνταγμα, καθώς και στις αντίστοιχες συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα», τονίζει στην ανακοίνωση.

Απεργία και στα τρένα και στα πλοία

Την ίδια μέρα, 24ωρη απεργία πραγματοποιούν και οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, λόγω της κινητοποίησης «δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο».

Παράλληλα, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) έχει προγραμματίσει πανελλαδική απεργία στα πλοία, με τα δρομολόγια να παραμένουν δεμένα από τις 00:01 έως τις 24:00. Σε ανακοίνωσή της, η ΠΝΟ επισημαίνει ότι η απεργία αποτελεί φόρο τιμής στους συναδέλφους και τους συνανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους σε θαλάσσια δυστυχήματα, τονίζοντας τη σημασία της προστασίας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.