Αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) κατέγραψαν από το διάστημα μια εκτεταμένη ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, μέσα στη νύχτα 26 προς 27 Δεκεμβρίου 2025.

WATCH: Astronauts aboard the ISS captured a large Russian missile strike on Kyiv on December 26–27 2025, showing ballistic and cruise missiles, including Kh-101 and Iskander types and Ukrainian air defense interceptions. Source: RikyUnreal pic.twitter.com/CIb86V24Qk — Clash Report (@clashreport) February 24, 2026

Στο βίντεο φαίνονται βαλλιστικοί πύραυλοι και πύραυλοι κρουζ, όπως οι Kh-101 και Iskander, μαζί με τις αναχαιτίσεις των ουκρανικών συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας. Η επιταχυνόμενη μορφή timelapse έκανε τα πλήγματα και τις αναχαιτίσεις ακόμα πιο εντυπωσιακά.

Το υλικό δόθηκε στη δημοσιότητα για τα τέσσερα χρόνια από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και δείχνει πως ακόμα και από το διάστημα οι συγκρούσεις στην πρωτεύουσα είναι ορατές.