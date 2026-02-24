Όπως μεταδίδει το neakriti.gr, ο Δημήτρης Ξενάκης, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, ανέφερε ότι η μητέρα του φοιτητή επισκέφθηκε το γραφείο του στο campus του Γάλλου συνοδευόμενη από φίλη της.

Η επίσκεψη είχε ως στόχο να ζητηθεί επανεξέταση του γραπτού του παιδιού της και αλλαγή της βαθμολογίας, το οποίο είχε μηδενιστεί καθώς διαπιστώθηκε χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως αναφέρει ο καθηγητής, ο φοιτητής είχε προηγουμένως υποβάλει ένσταση για τον βαθμό του και είχε ενημερωθεί ότι θα είχε τη δυνατότητα προφορικής εξέτασης. Αντί να παρουσιαστεί ο ίδιος, στο γραφείο εμφανίστηκε η μητέρα του, επικαλούμενη πρόβλημα υγείας του γιου της. Παράλληλα, τόσο εκείνη όσο και η συνοδός της επισήμαιναν επανειλημμένα τη θεσμική και επαγγελματική τους ιδιότητα, ζητώντας επιτακτικά την αναβαθμολόγηση του βαθμού.

Ο καθηγητής σημειώνει ότι η συνοδός εισήλθε στο γραφείο και επέμεινε να παραμείνει κατά τη διάρκεια της συζήτησης, υιοθετώντας, όπως περιγράφει, απαξιωτική στάση. Μάλιστα, ανέφεραν ότι είχαν ταξιδέψει ειδικά από την Αθήνα για αυτόν τον λόγο.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Ξενάκης υποστηρίζει ότι ο φοιτητής απέτυχε επειδή διαπιστώθηκε αντιγραφή μέσω AI, ενώ εκφράζει τον προβληματισμό του για τον τρόπο και τη μέθοδο πίεσης που ακολουθήθηκε.

Σήμερα, για πρώτη φορά στα 23 συναπτά έτη που διδάσκω στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, εμφανίστηκε γονέας φοιτητή που μου ζήτησε να ξαναδώ το γραπτό και να αναθεωρήσω τη βαθμολογία μου! Αρχικά, ο φοιτητής μου είχε στείλει e-mail ζητώντας εξηγήσεις για τη βαθμολογία, στο οποίο απάντησα με την εναλλακτική της προφορικής εξέτασης σήμερα το πρωί. Αντί του φοιτητή, όμως, εμφανίστηκε η αθάνατη Ελληνίδα μάνα. Δικαιολόγησε την απουσία του τέκνου της καθότι είχε πάθει κάποιο σύνδρομο στο στομάχι και δεν μπορούσε να έρθει. Δεν θα είχα καμία αμφιβολία για την εγκυρότητα των λεγομένων της αν δεν μου απαντούσε πως δεν μπορεί να εξεταστεί ο γιος της γιατί θα πρέπει να (ξανά)διαβάσει, καθώς έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από τη γραπτή εξέταση. Θεώρησε δε καλό να φέρει και μία συνάδελφό της, η οποία μπούκαρε στο γραφείο μου και επέμενε με απαξιωτικό τρόπο να παραμείνει κατά τη διάρκεια του γονεϊκού «αιτήματος».

Μου τόνισε πως μαζί ήρθαν από την Αθήνα και ειδικά γι’ αυτό τον σκοπό, κυρίως όμως μου επεσήμαναν πολλές φορές με νόημα την ιδιότητα και το λειτούργημα (!) που ασκούν, θεωρώντας πως μάλλον θα φοβηθώ ή με κάποιον τρόπο θα θελήσω να επωφεληθώ από αυτό και έτσι θα αλλάξω γνώμη για τον κανακάρη μας (ο οποίος κόπηκε λόγω αντιγραφής από το AI). Για όλα αυτά ευτυχώς ήταν παρούσα και η καλή συνάδελφος Γεωργία Δημάρη, αλλιώς και εγώ θα δυσκολευόμουν να τα πιστέψω. Αν και μάλλον ήρθαν από την πρωτεύουσα για το Ρεθυμνιώτικο καρναβάλι, ίσως θεώρησαν πως το ίδιο καρνάβαλοι είμαστε και οι καθηγητές στο λόφο του Γάλλου. Ή μήπως έτσι συνηθίζουν να κάνουν τις δουλίτσες τους; Δεν θα το έκανα θέμα ότι στα τόσα χρόνια βρέθηκε ένας υπερ-προστατευτικός γονέας που ξεπέρασε τα όρια, αν δεν είχε τεράστια σημασία η ιδιότητά του και η μέθοδος πίεσης που ακολούθησε μαζί με την ιδιαιτέρως επιθετική και προκλητικά απαξιωτική συνάδελφό της.

Όταν μάλιστα προσπάθησα να της εξηγήσω ότι στη θέση της θα ντρεπόμουν και ας αναλογιστεί λίγο αυτό που κάνει, η απάντηση ήταν ακόμη πιο αποκαρδιωτική συνολικά για τη διαφθορά, την αδικία και τη σήψη γύρω μας.

Η τοποθέτησή του κλείνει με τη φράση: «Μην αναρωτιέστε αν άλλαξα γνώμη για τη βαθμολογία. Αναρωτηθείτε καλύτερα τι δουλειά και τι ζημιά κάνουν πραγματικά αυτές οι δύο κυρίες;».