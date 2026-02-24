Κατά τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διασώστες εντόπισαν το καραμελέ σκυλάκι κοντά στον νεκρό ιδιοκτήτη του, τον 50χρονο αντισμήναρχο Χαβιέρ Νόλε, που επέβαινε στο ελικόπτερο μαζί με τη σύζυγό του και τις δύο κόρες τους.

«Είναι το κατοικίδιο του αντισμήναρχου Νόλε και ο μοναδικός επιζών», δήλωσε πηγή της FAP. Όλοι οι υπόλοιποι επιβαίνοντες σκοτώθηκαν, μεταξύ αυτών τέσσερις στρατιωτικοί και έντεκα πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους και των επτά παιδιών ηλικίας 3 έως 17 ετών.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Latina Television μετέδωσε ότι το σκυλάκι είναι ήρεμο και έχει μεταφερθεί για κτηνιατρικό έλεγχο.

Το ελικόπτερο, τύπου Mil Mi-17 ρωσικής κατασκευής, είχε απογειωθεί την Κυριακή από το Πίσκο στην περιοχή Ίκα. Τα συντρίμμια βρέθηκαν κοντά στην κοινότητα Τσάλα, στην περιοχή Αρεκίπα, πάνω από 300 χλμ από το σημείο απογείωσης.

A dog has been rescued after a 300-foot fall from a cliff. Leo the golden retriever suffered a collapsed lung and broken jaw.https://t.co/8xyWy2d9Fw pic.twitter.com/RSjqSIN8Lm — Sky News (@SkyNews) January 4, 2024

Τις τελευταίες ημέρες το ελικόπτερο χρησιμοποιούνταν για επιχειρήσεις διάσωσης μετά τις καταστροφικές πλημμύρες από τις έντονες βροχοπτώσεις στην Αρεκίπα.

Η πολεμική αεροπορία του Περού διέταξε έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.