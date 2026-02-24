Στην Ορτέζ, κοντά στα Πυρηναία, η μέγιστη τιμή ανέβηκε στους 28,3°C — η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί τον Φεβρουάριο στον σταθμό από την έναρξη λειτουργίας του το 1994 — έναντι του προηγούμενου ρεκόρ 27,1°C του Φεβρουαρίου 2020.

Στην περιφερειακή ενότητα των Pyrénées-Atlantiques αναφέρθηκε επίσης μέτρηση 29,6°C στη Saint-Gladie την 24η Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με καταγραφή που αναρτήθηκε από την υπηρεσία Meteovillages, τιμή που αντιστοιχεί, όπως σημειώνεται, σε απόκλιση έως και 16°C πάνω από τις κανονικές για την εποχή τιμές. Οι καταγραφές αυτές πραγματοποιήθηκαν υπό συνθήκες καθαρής ηλιοφάνειας και ασθενών έως μέτριων ανέμων, όπως δείχνουν τα συνοδευτικά δεδομένα των σταθμών καταγραφής.

Στο σύνολο της περιοχής, καταγράφηκαν επιπλέον μέγιστες 27°C στη Μπιαρίτζ — τιμή που δηλώθηκε ως 14 βαθμοί πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή — 26°C στο Πω (Pau), 25°C στο Μον-ντε-Μαρσάν και 22°C στην Τουλούζη. Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Météo France σχολίασε ότι οι τρέχουσες συνθήκες «παραπέμπουν σε μήνες της άνοιξης» και πως σε σημεία του νοτιοδυτικού τμήματος οι θερμοκρασίες πλησιάζουν τιμές που κανονικά παρατηρούνται τον Μάιο ή ακόμα και τον Αύγουστο. Οι καταγραφές θερμοκρασίας συνοδεύτηκαν από σύγκριση με τις μακροχρόνιες νόρμες (μέσοι όροι) για τον Φεβρουάριο, με τις αποκλίσεις να φτάνουν κατά περίπτωση τους 14–16°C πάνω από τα επίπεδα αναφοράς.