1826

Οι Τούρκοι κυριεύουν τη νησίδα Βασιλάδι, προπύργιο του Μεσολογγίου, σφίγγοντας τον κλοιό γύρω από την Πόλη, που θ’ αντέξει ενάμισι μήνα ακόμη.

1948

Το Κομουνιστικό Κόμμα αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση στην Τσεχοσλοβακία. Θα παραμείνει στην εξουσία έως το 1989.

1959

Η βρετανική κυβέρνηση ανακαλεί το διάταγμα εκτόπισης του αρχιεπισκόπου Μακαρίου, ο οποίος είναι πλέον ελεύθερος να επιστρέψει στην Κύπρο. Με άλλο διάταγμα δίνεται αμνηστία στο στρατηγό Γρίβα και στους συναγωνιστές του.

1973

Μακελειό σε κέντρο διασκέδασης της Αθήνας από τους αδελφούς Κοεμτζή για μια παραγγελιά. Τρεις αστυνομικοί σκοτώνονται και δύο τραυματίζονται. Λίγο αργότερα, ο Διονύσης Σαββόπουλος θα εμπνευστεί από το γεγονός στο τραγούδι του «Μακρύ Ζεϊμπέκικο για το Νίκο».

2000

Το σουηδικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας (Ny Demokrati), κηρύσσει πτώχευση και διαλύεται.

2010

Ο Παναθηναϊκός πετυχαίνει σπουδαία νίκη στο Ολύμπικο επί της Ρόμα με 3-2 και προκρίνεται στους «16» του Γιουρόπα Λιγκ.

Γεννήσεις

1707

Κάρλο Γκολντόνι, ιταλός θεατρικός συγγραφέας, ίσως η σημαντικότερη φυσιογνωμία της Κομέντια ντελ Άρτε. (Θαν. 6/2/1793)

1890

Βιατσεσλάβ Μολότοφ, ηγετικό στέλεχος των μπολσεβίκων (Σύμφωνο Ρίμπεντροπ – Μολότοφ). Το όνομά του φέρουν οι αυτοσχέδιες βόμβες (βόμβες Μολότοφ). (Θαν. 8/11/1986)

1943

Τζορτζ Χάρισον, βρετανός κιθαρίστας και συνθέτης, ένας από τους τέσσερις Beatles. (Θαν. 29/11/2001)

Θάνατοι

1899

Πάουλ Γιούλιους Φον Ρόιτερ, (Ίσραελ Μπιρ Γιοσαφάτ το πραγματικό όνομά του), γερμανός δημοισογράφος και επιχειρηματίας, ιδρυτής του πρακτορείου ειδήσεων «Ρόιτερς» (Reuters). (Γεν. 21/7/1816)

1983

Τένεσι Ουίλιαμς, αμερικανός θεατρικός συγγραφέας και ποιητής. («Λεωφορείον ο Πόθος») (Γεν. 26/3/1911)

2014

Πάκο Ντε Λουθία, ισπανός βιρτουόζος κιθαρίστας του φλαμένκο. (Γεν. 21/12/1947)

