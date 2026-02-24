Για μία ακόμα φορά επαναλήφθηκε το σύνηθες φαινόμενο που συμβαίνει εδώ και δεκαετίες. Αλλα λέει η κυβερνητική πλειοψηφία και άλλα το κάθε κόμμα της αντιπολίτευσης.

ΓΙΑΤΙ, αν και σε γενικές γραμμές συμφωνούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε ένα κοινό κείμενο, εκτός βέβαια από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, τα στελέχη των οποίων όμως ήταν συνοδοιπόροι και τώρα ετοιμάζονται να προσχωρήσουν στο υπό κατασκευή κόμμα Τσίπρα.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ, οι Εξεταστικές και οι Προανακριτικές Επιτροπές δεν επιτελούν το έργο που προβλέπεται από τους νόμους και το Σύνταγμα. Αντιθέτως, αποτελούν ένα πεδίο σφοδρών κομματικών αντιπαραθέσεων, από το οποίο δύσκολα ο πολίτης μπορεί να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα.

ΕΧΕΙ έρθει, λοιπόν, η ώρα για να τελειώνει αυτή η παρωδία πολλών δεκαετιών. Πρέπει να γίνει μια ουσιαστική αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, ώστε στη συνέχεια να γραφτεί σε λευκό χαρτί ένας νέος νόμος περί ευθύνης υπουργών.

Η Ν.Δ. έχει ήδη προτείνει την κατάργηση Εξεταστικών και Προανακριτικών Επιτροπών και την ουσιαστική αποσύνδεση της Βουλής από τον ρόλο του «εισαγγελέα». Από τη στιγμή που όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης συμφωνούν ότι πρέπει να αναθεωρηθεί το άρθρο 86, οφείλουν να προσέλθουν με νηφαλιότητα και συγκεκριμένες προτάσεις, ώστε στην επόμενη Βουλή να υλοποιηθεί μια εμβληματική θεσμική μεταρρύθμιση.