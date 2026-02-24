Η εκπρόσωπος της Νορβηγίας νίκησε με 2-1 (σύνολο 5-2)-και στο Μιλάνο-χάρη σε γκολ των Χάουγκε και Έβγιεν και για πρώτη φορά θα συμμετέχει σε τόσο ψηλό γύρο του θεσμού. Νέος αντίπαλος της θα είναι η Μάντσεστερ Σίτι ή η Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Με εμφατικό τρόπο, νίκη 4-1 (συνολικά 7-4), η Ατλέτικο Μαδρίτης ξεπέρασε το εμπόδιο της Μπριζ και θα είναι παρούσα στη 16άδα με αντίπαλο την Τότεναμ ή τη Λίβερπουλ. Ο Νορβηγός Σέρλοτ με τρία γκολ αναδείχθηκε σε μορφή του αγώνα. Σκόρερ ενός ακόμη τέρματος ήταν ο Καρντόσο. Για την Μπριζ, που είχε για καλύτερο της τον Τζόλη, είχε ισοφαρίσει ο Ορδόνιες.

Χαλαρά προκρίθηκε η Νιούκασλ (θα αντιμετωπίσει στους «16» την Τσέλσι ή την Μπαρτσελόνα), η οποία επικράτησε 3-2 (σύνολο 9-3) της Γκαραμπάγμε τέρματα των: Τονάλι, Ζοελίντον και Μπότμαν. Απόψε ολοκληρώνεται η φάση των πλέιοφς.

Τα αποτελέσματα:

Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπριζ 4-1,

Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ 1-2,

Νιούκασλ- Γκαραμπάγ 3-2.

Το σημερινό πρόγραμμα (22.00) (Σε παρένθεση το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα):Αταλάντα – Ντόρτμουντ (0-2), Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ (2-5), Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό (3-2), Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα (1-0)