Σε ένα ματς που ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στη Euroleague, από το οποίο όμως θ’ απουσιάσει ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, καθώς έχει υποχρεώσεις με την εθνική Τουρκίας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Κέντρικ Ναν, καθώς προσβλήθηκε από ίωση.

Ο Εργκίν Αταμάν προέβη σε δηλώσεις αυτή τη φορά στη Media Day πριν από τον αγώνα με τη γαλλική ομάδα και έθιξε ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα, την παραμονή δηλαδή του Ομέρ Γιουρτσεβέν, η οποία -όπως τόνισε- ο Τούρκος τεχνικός βρίσκεται σε συνάρτηση με την αγωνιστική κατάσταση του Ματίας Λεσόρ. «Πιθανότητα να μείνει σε εμάς μέχρι το τέλος της σεζόν ο Γιούρτσεβεν για ασφάλεια» εξήγησε ο Εργκίν Αταμάν.

Αναλυτικά, ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν δήλωσε πριν από τον αγώνα με την Παρί:

«Η Παρί είναι πολύ διαφορετική ομάδα από αυτές που παίξαμε στο Κύπελλο και στα προηγούμενα ματς της Euroleague. Θα είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς να εστιάσουμε στην άμυνα στο “transition” και να μην κάνουμε λάθη στην επίθεση, να μοιράσουμε την μπάλα.

Το “momentum” αλλάζει στο ξεκίνημα του Κυπέλλου, γιατί όλοι κατάλαβαν ότι έφτασε ο πρώτος στόχος της σεζόν και τώρα είμαστε στο τελευταίο κομμάτι της Euroleague. Όλοι πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι σε όλα τα παιχνίδια. Τώρα υπάρχουν περισσότερα παιχνίδια στη Euroleague. Μπορεί να είμαστε στην πρώτη τετράδα, μπορεί και εκτός πλέι οφ. Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι παίκτες παίρνουν σοβαρά τις περιστάσεις.

Ο Ματίας (σ.σ. Λεσόρ) είναι έτοιμος να παίξει, αλλά έχει τιμωρία ενός παιχνιδιού και περιμένουμε την επανέναρξη μετά τις εθνικές ομάδες. Ελπίζω να ξεκινήσει να παίζει κανονικά παιχνίδια με την ομάδα και να κάνει κανονικές προπονήσεις.

Ο Χέιζ-Ντέιβις είναι έμπειρος παίκτης, δεν είναι δύσκολο να καταλάβει τη στρατηγική. Για να είναι 100% χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι εντελώς έτοιμος.

Ο Ομέρ (σ.σ. Γιούρτσεβεν) τώρα είναι στην εθνική Τουρκίας. Αύριο δεν θα τον χρησιμοποιήσουμε. Το κλαμπ θα αποφασίσει. Δεν είμαστε σίγουροι για την κατάσταση του Ματίας. Ο Ματίας θα έρθει να παίξει, αλλά δεν ξέρουμε. Δεν ξέρω. Πιθανότατα θα μείνει σε εμάς μέχρι το τέλος της σεζόν, για ασφάλεια, επειδή οι μεταγραφές κλείνουν στις 28 Φεβρουαρίου. Μετά αν ο Ματίας δεν επιστρέψει στο 100% και έχουμε κάποιο πρόβλημα με τους δύο σέντερ, θα είμαστε χωρίς παίκτες. Πρέπει να σκεφτούμε την κατάσταση του Ματίας. Αν ο Ματίας είναι εντάξει, ίσως είναι εδώ για ασφάλεια, θα αποφασίσουμε στις επόμενες 2-3 ημέρες».