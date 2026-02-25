«Είμαστε οι δύο από τις τρεις μεγαλύτερες βιομηχανικές χώρες στον κόσμο. Είναι μια μεγάλη ευθύνη, αλλά είναι επίσης μια μεγάλη ευκαιρία», δήλωσε ο Μερτς. Ο πρόεδρος Σι δήλωσε από την πλευρά του ότι ελπίζει σε «νέες προόδους» στις διμερείς σχέσεις. «Χαίρομαι που θα εργασθώ μαζί σας, κύριε καγκελάριε, ώστε να επιτρέψουμε στη συνολική σινογερμανική στρατηγική σύμπραξη να επιτυγχάνει αδιάκοπα νέες προόδους», δήλωσε ο Σι απευθυνόμενος στον φιλοξενούμενό του.

Ο Κινέζος πρόεδρος είπε ακόμα στον Γερμανό καγκελάριο πως οι χώρες τους θα πρέπει να ενισχύσουν τη στρατηγική επικοινωνία τους και την αμοιβαία εμπιστοσύνη, καθώς ο κόσμος γίνεται πιο ταραγμένος και πολύπλοκος. Ο Σι τόνισε πως αποδίδει μεγάλη εμπιστοσύνη στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Νωρίτερα ο Μερτς, στη διάρκεια συνάντησής του με Κινέζους και Γερμανούς επικεφαλής επιχειρήσεων στο Πεκίνο, είχε δηλώσει πως η κυβέρνησή του ενθαρρύνει κινεζικές εταιρείες να επενδύσουν στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Κινεζικές εταιρείες επενδύουν στη Γερμανία, δημιουργούν θέσεις εργασίας και ενισχύουν τις αλυσίδες αξίας, δήλωσε ο Μερτς στη διάρκεια σινογερμανικής επιχειρηματικής εκδήλωσης.

«Θα ήθελα να σας ενθαρρύνω και να σας καλέσω να συνεχίσετε να το πράττετε. Θέλουμε κινεζικές επενδύσεις στη Γερμανία», πρόσθεσε ο καγκελάριος. Εξάλλου ο κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ δήλωσε πως η Κίνα και η Γερμανία πρέπει να αναπτύξουν τη συνεργασία τους στη βιομηχανία του αυτοκινήτου και στη χημική βιομηχανία και να επεκτείνουν τη σύμπραξή τους σε αναδυόμενους τομείς, περιλαμβανομένων της τεχνητής νοημοσύνης και των βιοφαρμακευτικών προϊόντων.

Η Κίνα είναι πρόθυμη να αυξήσει την πολιτική επικοινωνία και το συντονισμό με τη Γερμανία, είπε ο Λι στον Μερτς κατά τη συνάντηση που είχαν επίσης νωρίτερα στο Πεκίνο, όπως μετέδωσαν κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι δύο χώρες θα πρέπει να υποστηρίξουν πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και επιχειρήσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας σε κοινή έρευνα και ανάπτυξη, πρόσθεσε ο Λι.