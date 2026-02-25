Οι ηλεκτρονικές εγγραφές για τα δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία γενικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2026‑2027 θα πραγματοποιηθούν από 2 έως 23 Μαρτίου 2026, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου (gov.gr), όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.