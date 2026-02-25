Ακολουθεί η εκκαθάριση και η καταβολή της πρώτης διμηνιαίας δόσης (Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου) από τις συνολικά έξι δόσεις, με πλήρη διαφάνεια και ασφάλεια για όλους τους δικαιούχους.

Η διαδικασία

Για να υποβληθεί η αίτηση, ένας από τους δύο γονείς πρέπει να χρησιμοποιήσει τους κωδικούς Taxisnet είτε στο www.idika.gr είτε στο www.opeka.gr.

Τα περισσότερα πεδία συμπληρώνονται αυτόματα από την ΑΑΔΕ και τον ΑΜΚΑ, ενώ ο χρήστης πρέπει να επιβεβαιώσει τα εισοδήματα, τη διεύθυνση κατοικίας, το τηλέφωνο επικοινωνίας και τον τραπεζικό λογαριασμό IBAN, για την ασφαλή πίστωση του ποσού του επιδόματος.

Οι αιτήσεις αποθηκεύονται προσωρινά και ενεργοποιούνται μόνο με οριστική αποστολή, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις, όπως για φοιτητές ή παιδιά με ειδικές ανάγκες, απαιτείται προσκόμιση επιπλέον εγγράφων, που υποβάλλονται ψηφιακά, χωρίς φυσική παρουσία.

Σε περίπτωση σφάλματος στην αίτηση, αυτή μπορεί να ακυρωθεί και να υποβληθεί εκ νέου, ενώ τυχόν λανθασμένα καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται με ασφάλεια.

Η πρώτη διμηνιαία δόση για το 2026 θα καταβληθεί στις 31 Μαρτίου. Το επίδομα παιδιού καθορίζεται ανάλογα με τα εισοδήματα και τον αριθμό παιδιών του νοικοκυριού.

Για το πρώτο και δεύτερο παιδί, το ποσό κυμαίνεται από 28 έως 70 ευρώ μηνιαίως, ενώ από το τρίτο και για κάθε επιπλέον παιδί φτάνει έως 140 ευρώ, με στόχο την οικονομική στήριξη και την ανακούφιση των οικογενειών.

Η διαδικασία της ψηφιακής αίτησης διασφαλίζει ευκολία, ταχύτητα και ακρίβεια, ενώ η χρήση της πλατφόρμας ΟΠΕΚΑ και IDIKA εγγυάται πλήρη διαφάνεια και ασφάλεια προσωπικών δεδομένων.