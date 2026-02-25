Έβρος: Ηλικιωμένο ζευγάρι έκανε το τραπέζι στον Μητσοτάκη – Το μενού με τα ντολμαδάκια και άλλα νηστίσιμα

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον Συνοριακό Σταθμό των Κήπων, όπου είναι σε εξέλιξη εργασίες για την αναβάθμιση και επέκταση των εγκαταστάσεων, και μετέβει σε περιοχές που έχουν πληγεί από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα. Επίσης ο Πρωθυπουργός περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις εταιρείας τεχνολογίας και στη συνέχεια στο εργοτάξιο στη ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης όπου κατασκευάζεται η νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο. Στην συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε μέρος στις εργασίες του 2ου Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο του οποίου συμμετείχε σε συζήτηση με πολίτες. (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)