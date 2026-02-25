Μάλιστα, τον κάλεσε στο σπίτι τους για να του κάνουν το τραπέζι. Ο κ. Μητσοτάκης δεν αρνήθηκε την πρόσκληση και όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που ακολουθούν, κάθισε μαζί τους και συζήτησε για διάφορα ζητήματα που τους απασχολούν.
Το πρώτο πράγμα που αντίκρισε ο πρωθυπουργός στο τραπέζι ήταν τα… αγαπημένα του ντολμαδάκια. Πάντως το χαμόγελο του πρωθυπουργού δείχνει πως… ενθουσιάστηκε μάλλον από το παραδοσιακό τραπέζι.
Το… μενού
Στο τραπέζι, το οποίο είχε νηστίσιμα εδέσματα το ζευγάρι είχε σερβίρει ντολμαδάκια, χόρτα και παντζάρια. Ενώ στην ξυλόσομπα με φούρνο που ακόμα έκαιγε υπήρχαν γαρίδες, καθώς και ένα ταψί χωρίς να αποκαλύπτεται το περιεχόμενο.
Ειδήσεις Σήμερα
- Λιβάνιος για ψήφο αποδήμων: Καλώ τα κόμματα να υπερψηφίσουν ώστε να εφαρμοστεί στις επόμενες εθνικές εκλογές
- ΥΠΑΑΤ: Ξεκινά η ενεργοποίηση ιδιωτών κτηνιάτρων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των προβάτων
- Κυβερνητικές πηγές για τα περί παραχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων του Σαμαρά: Συνήθεις εκτός πραγματικότητας τοποθετήσεις