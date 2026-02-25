Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών κατάφερε να αποσαφηνίσει γρήγορα την υπόθεση, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης συνελήφθη ένας 30χρονος Πακιστανός. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν έναν 31χρονο ομοεθνή του, προκειμένου να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.

Το χρονικό του αιματηρού περιστατικού

Τα θύματα είχαν επισκεφθεί το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας το σπίτι των φερόμενων δραστών στον Ελαιώνα Θηβών, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι. Ο 27χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα στον θώρακα, ενώ ο 30χρονος δέχθηκε μαχαιριά στο χέρι, με αποτέλεσμα σοβαρή σωματική βλάβη.

Οι δύο ύποπτοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία, πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Στο πλαίσιο των ερευνών πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη αυτοψία και ενδελεχής εξερεύνηση του χώρου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, με τη συνδρομή του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών. Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών και των συνθηκών που οδήγησαν στο περιστατικό.