Ένα μωρό μαϊμουδάκι στην Ιαπωνία έχει «κλέψει» τις καρδιές όλου του κόσμου, αφού κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο βίντεο που τον δείχνουν να απορρίπτεται από τη μητέρα του και να εκφοβίζεται από άλλους πιθήκους. Ο Punch, ένας ιαπωνικός μακάκος, γεννήθηκε τον περασμένο Ιούλιο στο ζωολογικό κήπο Ιτσικάουα.

Όταν η μητέρα του τον εγκατέλειψε, οι φύλακες του ζωολογικού κήπου, σε μια προσπάθεια να καλύψουν το δυσαναπλήρωτο κενό, δοκίμασαν διάφορες λύσεις, από τυλιγμένες πετσέτες μέχρι διάφορα παιχνίδια. Η λύση βρέθηκε τελικά σε ένα παιχνίδι, έναν λούτρινο ουρακοτάγκο. Χωρίς τη μητρική καθοδήγηση που θα τον βοηθούσε να ενταχθεί, ο Punch στράφηκε στο παιχνίδι για να βρει παρηγοριά.

wtf why is Punch getting bullied!!!! do something!!!!! pic.twitter.com/uvPvXG9ICl — doxie (@doxie_gay) February 15, 2026

Στο διαδίκτυο έχουν κυκλοφορήσει πολλά βίντεο που δείχνουν τον μικρό μακάκο να γίνεται θύμα εκφοβισμού από μεγαλύτερους ιαπωνικούς μακάκους, οι οποίοι τον σέρνουν και τον κυνηγούν μέσα στον περιφραγμένο χώρο του ζωολογικού κήπου.

Τα πρώτα βίντεο τον έδειχναν να περιπλανιέται μόνος με το παιχνίδι μετά την απόρριψή του από άλλες μαϊμούδες και να το κρατάει σφιχτά ενώ τον παρενοχλούσαν.

omg not punch protecting the plushie even when he’s getting bullied this made me so emotional 😔😔 pic.twitter.com/KhFDQnrGRW — olivia 🐥 (@technorodrigo) February 20, 2026

Κάποια βίντεο που εμφανίστηκαν αργότερα και τον έδειχναν να δέχεται τη φροντίδα και την περιποίηση από μία άλλη μαϊμού προκάλεσαν ανακούφιση.

For those who were confused about Japanese monkey Punch (Panchi) being bullied by the other monkeys — Ichikawa Zoo has released a statement saying that it’s actually part of the normal process of integrating into a new group/environment. I also found an update about Punch’s… pic.twitter.com/Po1bmUjlg4 — Tubagus Siswadi W (@tb_siswadi) February 20, 2026

Ωστόσο, λίγες μέρες αργότερα, νέα βίντεο έδειξαν τον Punch να γίνεται και πάλι στόχος – αυτή τη φορά να τον σέρνει βίαια ένας πολύ μεγαλύτερος πίθηκος, πριν ο μικρούλης τρέξει να κρυφτεί πίσω από ένα βράχο, αγκαλιάζοντας το παιχνίδι του.

I can’t watch it 😞#Punch, the abandoned monkey who soared to fame after being seen tugging around a stuffed toy, was filmed seeking comfort with the plushie after he was bullied by older monkeys at Ichikawa Zoo in Japan. The baby monkey was put into the macaque enclosure in… pic.twitter.com/NOuuuZ9z3o — Premraj (@Premraj_meena06) February 22, 2026

Τα βίντεο έχουν προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με το γιατί οι μαμάδες πίθηκοι εγκαταλείπουν τα μωρά τους. Η Άλισον Μπέχι, ειδική στην πρωτευοντολογία στο Αυστραλιανό Εθνικό Πανεπιστήμιο, είπε ότι μια τέτοια εγκατάλειψη είναι ασυνήθιστη, αλλά μπορεί να συμβεί υπό ορισμένες συνθήκες, αναφέροντας ως πιθανούς παράγοντες «την ηλικία, την υγεία και την απειρία». Όπως η ίδια δήλωσε στον Guardian «στην περίπτωση του Punch, η μητέρα του δεν είχε βιώσει άλλη γέννα, κάτι που υποδηλώνει απειρία.

Οι φύλακες του ζωολογικού κήπου υποθέτουν επίσης ότι ο Punch γεννήθηκε κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα, κάτι που θα αποτελούσε ένα περιβάλλον υψηλού στρες για τη νέα μαμά. Σε περιβάλλοντα όπου η επιβίωση απειλείται από εξωτερικούς παράγοντες στρες, οι μητέρες μπορεί να δώσουν προτεραιότητα στην υγεία τους και στη μελλοντική αναπαραγωγή τους, αντί να συνεχίσουν να φροντίζουν ένα μωρό του οποίου η υγεία μπορεί να διακυβευτεί από αυτές τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Μετά την εγκατάλειψη του Punch, οι φύλακες του ζωολογικού κήπου εισήγαγαν τον λούτρινο ουραγκοτάγκο, αφού δοκίμασαν διάφορες εναλλακτικές λύσεις, όπως το να τυλίγουν πετσέτες σε διαφορετικά πάχη για να μπορεί να κρατιέται.

«Τα μωρά μακάκων της Ιαπωνίας αγκιστρώνονται αμέσως στο σώμα της μητέρας τους μετά τη γέννηση για να αναπτύξουν μυϊκή δύναμη. Επίσης, νιώθουν ασφάλεια όταν κρατιούνται από κάτι. Ωστόσο, επειδή είχε εγκαταλειφθεί, ο Punch δεν είχε τίποτα να κρατιέται», είπε ο φύλακας του ζωολογικού κήπου Κοσούκε Σικάνο.

View this post on Instagram A post shared by The Guardian (@guardian)

«Σκεφτήκαμε ότι [το παιχνίδι] που μοιάζει με μαϊμού θα μπορούσε να βοηθήσει τον Punch να ενταχθεί ξανά στην ομάδα αργότερα», πρόσθεσε. Αναφερόμενος στον πλαστικό ουραγκοτάγκο, η Μπέχι είπε: «Το παιχνίδι που έχει ο Punch μπορεί να λειτουργεί ως φιγούρα προσκόλλησης, ειδικά δεδομένου ότι είναι μόλις μερικών μηνών και πιθανότατα χρειάζεται ακόμα φροντίδα». Η Μπέχι πρόσθεσε ότι η συμπεριφορά των άλλων πιθήκων απέναντι στον Punch «δεν είναι εκφοβισμός ή οποιαδήποτε ανώμαλη συμπεριφορά, αλλά κανονική κοινωνική αλληλεπίδραση».

Σύμφωνα με την Μπέχι, οι ιαπωνικοί μακάκοι έχουν αυστηρές μητρικές ιεραρχίες, όπου οι οικογένειες υψηλότερης τάξης επιβάλλουν την κυριαρχία τους στις οικογένειες χαμηλότερης τάξης. Ακόμη και με τη μητέρα του, ο Punch πιθανότατα θα αντιμετώπιζε την ίδια επιθετικότητα, είπε.

Ωστόσο, η Μπέχι είπε ότι χωρίς τη μητέρα του «ο Punch μπορεί να μην αναπτύξει τις κατάλληλες υποτακτικές αντιδράσεις για να δείξει ότι υποτάσσεται στην κυριαρχία, κάτι που θα μπορούσε να έχει συνεχιζόμενες επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο θα ενταχθεί στην ομάδα ως ενήλικας».

Τις τελευταίες ημέρες, ο ζωολογικός κήπος έχει δεχτεί μεγάλο αριθμό επισκεπτών που ελπίζουν να δουν τον Punch. Ως απάντηση, οι υπεύθυνοι έχουν επιβάλει αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον περίβολο και έχουν ζητήσει από τους επισκέπτες να παραμείνουν ήσυχοι, να αποφύγουν τη χρήση τρίποδων για τη λήψη φωτογραφιών και να περιορίσουν τη διάρκεια της παραμονής τους.

Η Κάρλα Λίτσφιλντ, περιβαλλοντική ψυχολόγος στο Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας, επεσήμανε την ευφυΐα των ιαπωνικών μακάκων και, ως αποτέλεσμα, τη δημοτικότητά τους για βιοϊατρικά και νευροεπιστημονικά πειράματα στην Ιαπωνία. Είπε επίσης ότι οι μακάκοι θανατώθηκαν στην Ιαπωνία λόγω της συνήθειας τους να λεηλατούν τις καλλιέργειες.

«Αυτή η ιστορία για τον Punch υπογραμμίζει τις επιπτώσεις της απώλειας του φυσικού περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής, της ευημερίας των ζώων στους ζωολογικούς κήπους και της δύναμης των κοινωνικών μέσων να συνδέουν τους ανθρώπους με τα ζώα», είπε η Λίτσφιλντ.

«Ωστόσο, ελπίζουμε ότι τα εκατομμύρια likes στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η προσοχή που δέχεται δεν θα επιδεινώσουν το πρόβλημα της παράνομης εμπορίας νεογέννητων πιθήκων για το εμπόριο εξωτικών κατοικίδιων ζώων, επειδή όλοι θεωρούν τα μωρά πιθήκους χαριτωμένα και ιδανικά κατοικίδια.

Οι πίθηκοι μεγαλώνουν γρήγορα – ο Punch θα γίνει ενήλικας σε τέσσερα χρόνια – και οι άνθρωποι δεν τους βρίσκουν πλέον χαριτωμένους και ευκολοχείριστους. Οι μαϊμούδες ανήκουν σε άλλες μαϊμούδες. Είναι κοινωνικά όντα και πρέπει να βρίσκονται με τα είδη τους για να αναπτυχθούν ψυχικά και σωματικά».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MOODENG (@immoodeng)

Ο Punch δεν είναι το πρώτο ζώο ζωολογικού κήπου που έχει συγκεντρώσει παγκόσμιο ενδιαφέρον – η Mου Ντενγκ, η νεαρή πυγμαία ιπποπόταμος στην Ταϊλάνδη, κέρδισε τις καρδιές το 2024 με την πεισματάρικη συμπεριφορά και την αστρική της προσωπικότητα.