Η λεγόμενη συνεισφορά αλληλεγγύης έχει ως στόχο να παρέχει άμεση οικονομική υποστήριξη στα θύματα και να λειτουργήσει ως ένδειξη συμπόνιας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου. Κατ’ αρχήν, η αποζημίωση θα ισχύει για κάθε άτομο που έχασε τη ζωή του, καθώς και για κάθε άτομο που νοσηλεύτηκε, ανέφερε το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο σε δήλωσή του.

«Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο μοιράζεται με τα θύματα και τις οικογένειές τους την επιθυμία για αλήθεια και δικαιοσύνη», δήλωσε ο Ελβετός Πρόεδρος Γκι Παρμελέν σε συνέντευξη Τύπου. «Και εμείς θέλουμε να μάθουμε τι συνέβη, γιατί και πώς θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί». Μάρτυρες και εισαγγελείς δήλωσαν ότι η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από τη χρήση σπινθηροβόλων κεριών που άναψαν τον αφρό ηχομόνωσης στην οροφή του υπογείου του μπαρ.

Συνολικά, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα διαθέσει 7,8 εκατομμύρια φράγκα (8.548.410 ευρώ) για τα 156 άτομα που επλήγησαν περισσότερο από την πυρκαγιά, δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Μπέατ Γιανς σε συνέντευξη Τύπου, σύμφωνα με το Reuters. Το ποσό αυτό, όπως είπε, θα συμπληρώσει τη βοήθεια που παρέχει το καντόνι του Βαλέ, όπου βρίσκεται το Κραν Μοντανά, το οποίο έχει δεσμευτεί να δωρίσει 10 εκατομμύρια φράγκα (10.959.500 ευρώ) σε ένα ίδρυμα για την υποστήριξη των θυμάτων.

Οι ελβετικές Αρχές ανέφεραν ότι 115 άτομα τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά. Οι περισσότεροι από τους νεκρούς ήταν έφηβοι και πολλά από τα θύματα ήταν αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων αρκετοί από τη Γαλλία και την Ιταλία. Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο δήλωσε ότι θα συγκαλέσει επίσης μια στρογγυλή τράπεζα για να βοηθήσει τα θύματα, τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις Αρχές να καταλήξουν σε εξωδικαστικούς διακανονισμούς, αποφεύγοντας ενδεχομένως μακροχρόνιες νομικές διαμάχες. Στόχος του είναι να συνεισφέρει έως και 20 εκατομμύρια φράγκα (219.190.000 ευρώ) σε τέτοιους διακανονισμούς.

Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο δήλωσε ότι ελπίζει το κοινοβούλιο να επιταχύνει γρήγορα τη νομοθεσία που έχει συντάξει για να βοηθήσει τα θύματα. Η κυβέρνηση σκοπεύει επίσης να διαθέσει 8,5 εκατομμύρια φράγκα (9.315.575 ευρώ) για να βοηθήσει τα καντόνια που έχουν πληγεί να καλύψουν τα έκτακτα έξοδα. Η κυβέρνηση δήλωσε ότι έλαβε τα μέτρα αυτά μετά από ανάλυση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Δικαιοσύνης, η οποία εντόπισε κενά στα υπάρχοντα συστήματα υποστήριξης, τα οποία έχουν σχεδιαστεί κυρίως για μεμονωμένες περιπτώσεις και αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε περίπτωση μεγάλων καταστροφών.