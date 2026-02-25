Μητσοτάκης: 30 εκατ. για τη θωράκιση του Εβρου

«Εμείς έχουμε δύο θέματα τώρα να χειριστούμε, το ένα ως προς την αποκατάσταση που είπε ο κ. Υπουργός -εδώ είναι ο κ. Κατσαφάδος, ο οποίος ήταν από την πρώτη στιγμή στις περιοχές- θα γίνουν όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν.

Ως προς τα νερά, ξέρετε ότι έχουμε ουσιαστικά συμφωνήσει με τη Βουλγαρία, ώστε να έχουμε ένα “παράθυρο” μιας τετραετίας, με εγγυημένες ποσότητες νερού όσον αφορά στο πότισμα.





Η δική μας δουλειά τώρα είναι να κάνουμε τα έργα υποδομής, όχι ως προς την προστασία από τις πλημμύρες, αυτό είναι άλλης τάξης θέμα, αλλά να σιγουρευτούμε ότι τουλάχιστον θα έχουμε νερό το καλοκαίρι και δεν θα είμαστε απολύτως εξαρτημένοι από τις ροές του ποταμού και από τις ορέξεις των φίλων μας. Να είμαστε ανεξάρτητοι.

Έχουμε τέσσερα χρόνια για να τα κάνουμε αυτά τα έργα, τα έχουμε συζητήσει, συζητιούνται πολλές δεκαετίες, νομίζω τώρα έχει έρθει η ώρα να τα κάνουμε. Εμείς, κ. Περιφερειάρχα, θα προσθέσουμε και άλλα 10 εκατομμύρια, θα πάμε στα 30 εκατομμύρια για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) του Έβρου, ώστε να μπορούμε να έχουμε κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία να παρέμβουμε και άμεσα και πιο μεσοπρόθεσμα», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.





Στήριξη στον πρωτογενή τομέα

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με αγρότες στις Φέρες και συνομίλησε μαζί τους για τις ανάγκες του κλάδου ως συνέπεια του συνδυασμού ανομβρίας, πυρκαγιών, πλημμυρών και ζωονόσων που έχουν αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια. Ο Πρωθυπουργός ανέλυσε τη στρατηγική της κυβέρνησης για την ανάκαμψη και ενίσχυση της ελληνικής κτηνοτροφίας, σε συνδυασμό με την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ και σημείωσε πως χάρη στη συμφωνία με τη Βουλγαρία για την αξιοποίηση υδάτων του Άρδα εξασφαλίζεται η παροχή νερού στον πρωτογενή τομέα της περιοχής τους θερινούς μήνες.

«Κάνουμε μία μεγάλη και δύσκολη μετάπτωση, αυτό που έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν εύκολο. Από την πρώτη στιγμή αναγνωρίσαμε ότι υπήρχαν καθυστερήσεις, γι’ αυτό και κάναμε αυτή τη στήριξη του εισοδήματος για όσους έχασαν τα ζώα τους. Θα υπάρχει και του χρόνου στήριξη εφόσον χρειαστεί. Εμείς θέλουμε να τελειώνουμε μία ώρα αρχύτερα με τις ζωονόσους για να μπορούμε να προχωρήσουμε και σε ανασύσταση κοπαδιών, να κάνετε τη δουλειά την οποία αγαπάτε και την οποία θέλουμε να κάνετε. Δεν θέλουμε να είστε σε μία κατάσταση να τρέχετε πίσω από το κράτος για να σας καλύπτει τα προς το ζην», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Τα νερά για το καλοκαίρι και για τα επόμενα χρόνια είναι εξασφαλισμένα. Αλλά τώρα είναι και στο χέρι μας, όπως είπαμε, να γίνουν όλα αυτά για τα οποία πολλές φορές έχουμε μιλήσει αλλά ακόμα δεν τα έχουμε κάνει. Αυτό είναι δέσμευση δική μου. Οι πόρτες μας είναι πάντα ανοιχτές, και του Υπουργείου και του δικού μας γραφείου και του Κωστή Χατζηδάκη. Ξέρω τα προβλήματα και να μας έχετε εμπιστοσύνη», προσέθεσε ο Πρωθυπουργός. «Ξέρετε πόσο έχουμε ασχοληθεί με τα θέματα του Έβρου. Στα πλαίσια του εφικτού μπορούμε και θα σας βοηθήσουμε», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Έβρος: Πάνω από 100.000 στρέμματα κάτω από το νερό

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η περιοχή του Έβρου, καθώς η ανεξέλεγκτη αύξηση της στάθμης των υδάτων έχει προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες, επιβεβαιώνοντας τα δυσμενή σενάρια των τελευταίων ημερών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του eleftherostypos.gr ήδη περισσότερα από 100.000 στρέμματα έχουν καλυφθεί από νερό, ενώ η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ανησυχητική. «Είμαστε ήδη σε έκτακτη ανάγκη εδώ και πάρα πολλές μέρες. Αντλούμε ύδατα από διάφορα σημεία του δήμου Σουφλίου. Χθες, μετά από θραύση αναχώματος, στην περιοχή του Αμορίου μεγάλες ποσότητες νερού κατευθύνθηκαν προς το αγρόκτημα των Λαβάρων» ανέφερε στο eleftherostypos.gr o αντιδήμαρχος Σουφλίου Δημήτρης Δαρούσης. Και συνέχισε: «Έχουμε μεγάλες ποσότητες νερού. Έχει πλημμυρίσει ο κάμπος με πολλά μέτρα νερού. Ξυπνήσαμε όλο τον κόσμο στα Λάβαρα, να μην κοιμάται κανείς. Πήγαμε πόρτα πόρτα και ξυπνήσαμε τους ανθρώπους. Οι καταστροφές είναι εξολοκλήρου σε καλλιέργειες και υποδομές. Οι αγρότες μας έχουν καταστραφεί. Ο δήμος έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές. Ο Έβρος δεν έχει φράγματα για να κρατάει και να διαχειρίζεται τα νερά. Η συμφωνία με τη Βουλγαρία είναι να έχουν οι αγρότες να ποτίζουν το καλοκαίρι» ανέφερε.

Δήμαρχος Σουφλίου: «Οι υποδομές χάθηκαν – Οι αγρότες έχουν καταστραφεί»

Χαρακτηριστική της κατάστασης είναι η δήλωση του Δημάρχου Σουφλίου, Παναγιώτη Καλακίκου στο eleftherostypos.gr: «Αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να προστατεύουμε τους οικισμούς. Την παρέβρια περιοχή δεν μπορούμε να την ελέγξουμε με τέτοιες ποσότητες νερού. Έχουμε προτεραιότητα μόνο στους ανθρώπους και στα σπίτια». Η απόφαση να αφεθεί ο κάμπος στο έλεος του νερού υπαγορεύτηκε από τη σκληρή πραγματικότητα, καθώς, σύμφωνα με τον κ. Καλακίκο, οι υποδομές στην περιοχή έχουν κυριολεκτικά σβηστεί από τον χάρτη. Στα χωριά Μάνδρα, Λάβαρα, Αμόριο και Λυκόφη, τα οποία έχουν δεχθεί το πιο «βαρύ» χτύπημα, δεν υπάρχει πλέον τίποτα «όρθιο».

Αγροτικοί δρόμοι καταστράφηκαν ολοσχερώς, κρίσιμα αντλιοστάσια διαλύθηκαν και πολλές ιρλανδικές διαβάσεις δεν υπάρχουν πια. Η καταστροφή δεν σταματά στο νερό, καθώς το ποτάμι φέρνει μαζί του τεράστιες ποσότητες φερτών υλικών, άμμο και ξεριζωμένα δέντρα, τα οποία «μπαζώνουν» τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Μόνο στον Δήμο Σουφλίου, 60.000 στρέμματα βρίσκονται πλέον κάτω από το νερό, αποτελώντας το μεγαλύτερο μέρος των συνολικά 100.000 πλημμυρισμένων στρεμμάτων που εκτιμάται ότι έχει όλος ο νομός Έβρου. Κάτω από αυτά τα δεδομένα, η φετινή σπορά θεωρείται ολοκληρωτικά χαμένη.





Μερική εκκένωση στα Λάβαρα

Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής βρέθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (25/2) τα Λάβαρα Έβρου, όταν η αιφνίδια και ιδιαίτερα έντονη άνοδος της στάθμης των υδάτων δημιούργησε άμεσο κίνδυνο πλημμύρας για κατοικίες του οικισμού. Λίγο μετά τις 2:30 ενεργοποιήθηκε το 112, προκειμένου να ειδοποιηθούν οι κάτοικοι και να ληφθούν προληπτικά μέτρα προστασίας, ενώ νωρίτερα είχε κλείσει προληπτικά και ο βόρειος κόμβος της περιοχής. Παράλληλα, υπήρξε εκτεταμένη κινητοποίηση της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και των υπηρεσιών του δήμου Σουφλίου. Ταυτόχρονα, μηχανήματα ενίσχυαν καίρια σημεία των αναχωμάτων. Οι παρεμβάσεις, συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και παραμένουν σε εξέλιξη. Κλιμάκια της Πολιτιστικής Προστασίας ενημέρωσαν τους πολίτες για την κρισιμότητα της κατάστασης, ενώ ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε σε ηλικιωμένους και άτομα με προβλήματα υγείας, βάσει της λίστας ευάλωτων πολιτών που έχει καταρτιστεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες.





«Παραμένουμε σε επιφυλακή»

Χθες το βράδυ ο Δήμος με νέα ανακοίνωσή του, επισήμανε πως «μετά από τις τελευταίες εξελίξεις με τη συνεχή εισροή υδάτων από τα αναχώματα του Αμορίου, ο Δήμος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του οικισμού των Λαβάρων. Παραμένουμε σε επιφυλακή με συνεχή έλεγχο των περιοχών εκτιμώντας παράλληλα τα δεδομένα που λαμβάνουμε από την Πολιτική προστασία». Η ανακοίνωση συνοδευόταν από φωτογραφίες με χωματουργικά μηχανήματα να προσπαθούν να ενισχύσουν τα αναχώματα γύρω από τον οικισμό.

«Το νερό όπου βρει αδύνατο σημείο, δημιουργεί ρήγμα και το περνάει. Η τεράστια αυτή ποσότητα υδάτων, ψάχνει να βρει διέξοδο», αναφέρει ο κ. Καλακίκος, ξεκαθαρίζοντας πως εν μέσω αυτής της θεομηνίας είναι πρακτικά αδύνατη οποιαδήποτε παρέμβαση ή επισκευή στα αναχώματα.

Η εφιαλτική εικόνα του Σουφλίου αντανακλάται στο μεγαλύτερο μήκος του ποταμού. Στον Βόρειο Έβρο, και συγκεκριμένα στα Δίκαια του Δήμου Ορεστιάδας, ο συναγερμός έχει χτυπήσει «κόκκινο», καθώς τα νερά ξεπέρασαν τα όρια του κάμπου και έφτασαν στα πρώτα σπίτια του χωριού, θέτοντας τις αρχές σε ολονύχτια επιφυλακή.

Συστάσεις από τις Αρχές

Στο Σουφλί πραγματοποιείται άντληση υδάτων εδώ και είκοσι μέρες, ενώ οι θύρες που διοχετεύουν νερά προς την πόλη ενισχύονται με πέντε μέτρα αδρανών υλικών. Η πίεση μετατοπίζεται νοτιότερα, με τα αναχώματα σε όλο το παρέμβριο τμήμα να δοκιμάζονται έντονα. Από το Αμόριο, όπου το ανάχωμα έχει καταρρεύσει, έως το Τυχερό Έβρου, η κατάσταση χαρακτηρίζεται οριακή.

Οι αρχές απευθύνουν αυστηρή σύσταση στους πολίτες να μην προσεγγίζουν τις παρέβριες περιοχές και τα αναχώματα, καθώς οι συνθήκες παραμένουν εξαιρετικά επικίνδυνες και απρόβλεπτες. Η κατάσταση παρακολουθείται διαρκώς, με τις υπηρεσίες σε αυξημένη επιφυλακή και τους κατοίκους σε συνεχή εγρήγορση, σε μια μάχη που εξακολουθεί να κρίνεται λεπτό προς λεπτό.

Ήχησε το 112 στα Λάβαρα Σουφλίου

Στον Έβρο, τα ξημερώματα ήχησε το 112 στα Λάβαρα Σουφλίου, καλώντας τους κατοίκους σε ετοιμότητα λόγω της υπερχείλισης του ποταμού. Τις πληγείσες περιοχές θα επισκεφθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα μεταβεί και στο Τελωνείο των Κήπων. Εκτεταμένες πλημμύρες σε Βόιο και νότια Ηλεία απειλούν την αγροτική παραγωγή. Κλειστή για 25 ημέρες παραμένει και η Ιόνια Οδός στο ύψος της Συκούλας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την παλαιά εθνική οδό.





Καταστράφηκαν καλλιέργειες: Λάσπες και νερά παντού στον Χορηγό Βοΐου Κοζάνης

Εκτεταμένες πλημμύρες και στο Βόιο Κοζάνης, ιδίως σε αγροτικές περιοχές δυσχεραίνουν την καλλιεργητική περίοδο. Στον κάμπο της Νεάπολης, στο Δήμο Βοΐου, κοντά στα 3.000 στρέμματα, το μεγαλύτερο μέρος του κάμπου αυτού, μαζί με τις τοπικές κοινότητες, όπου τα περισσότερα αγροτεμάχια είναι καλυμμένα από νερό και λάσπη και έχουν μετατραπεί σε βούρκο.

Όσοι έχουν σπείρει μέχρι τώρα ψυχανθή, δημητριακά, τριφύλλια και ούτω καθεξής έχουν ολοκληρωτικά καταστραφεί, έχουν σαπίσει οι καλλιέργειες. Σύμφωνα με το ertnews, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά για τους αγρότες στην περιοχή, γιατί είναι καθαρά μια αγροτική περιοχή. Σε όλα αυτά, εκτός από τις συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις και η κοίτη του ποταμού, γιατί γειτνιάζει με τον Αλιάκμονα, ανέβηκε τις τελευταίες ημέρες τουλάχιστον ενάμιση μέτρο και συνέδραμε δηλαδή και αυτό στα πλημμυρικά φαινόμενα. Δεν έχουν γίνει αποστραγγιστικά και δεν υπάρχουν αντιπλημμυρικά, με αποτέλεσμα να είναι η τρίτη φορά μέσα σε μερικούς μήνες να πλημμυρίζει η περιοχή, δημιουργώντας μεγάλο πρόβλημα για τους ανθρώπους της παραγωγής στον αγροτικό τομέα. Επίσης παρουσιάστηκε ακόμα ένα πρόβλημα, καθώς οι παραγωγοί πρέπει λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ, να κάνουν καταγραφή των αγροτεμαχίων τους και της παραγωγής τους. Η προθεσμία είναι μέχρι την Παρασκευή 27/2, δεν μπορούν λόγω της κατάστασης να έχουν πρόσβαση στα χωράφια και ζητούν παράταση.





Σε απόγνωση οι αγρότες στην Ηλεία

Σε κίνδυνο βρίσκεται η φετινή παραγωγή καθώς η περιοχή δεν μπορεί να καλλιεργηθεί. Μπορεί να μην υπάρχει κακοκαιρία στην περιοχή, όμως οι πλημμύρες του Αλφειού έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις αγροτικές καλλιέργειες στο χωριό Μακρίσα στον δήμο Ανδρίτσαινας Κρεστένων. Αγροτικές εκτάσεις, τριφύλλια, αμπέλια, σταφίδες, λιοστάσια, πορτοκαλιές, μανταρινιές, όλα τα εσπεριδοειδή, έχουν σκεπαστεί από το νερό και οι παραγωγοί δεν μπορούν να μπουν στα χωράφια για να καλλιεργήσουν και να ξεκινήσει αρδευτική περίοδος.

Εάν τα νερά δεν υποχωρήσουν άμεσα στις επόμενες ημέρες, κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο, η φετινή παραγωγή πάει στράφι. Κανονικά αυτή την περίοδο, οι παραγωγοί έπρεπε να μπουν, να κλαδέψουν, να ξεκινήσουν τη φροντίδα της καλλιέργειας. Δυστυχώς όμως οι πλημμύρες του Αλφειού έχουν δημιουργήσει συσσωρευμένο όγκο υδάτων, έχουν σκεπαστεί οι καλλιέργειες και το έδαφος θα είναι μη παραγωγικό.





Μητσοτάκης: Θα αποκτήσουμε την είσοδο και την έξοδο που μας αξίζει προς την Τουρκία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μεσημέρι το εργοτάξιο του έργου αναβάθμισης και επέκτασης των εγκαταστάσεων του Συνοριακού Σταθμού Κήπων του Έβρου.

Κατά την παρουσία του, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι: «με την κατασκευή των έργων αναβάθμισης και επέκτασης του Συνοριακού Σταθμού Κήπων του Έβρου και την κατασκευή, αργότερα, της νέας μεγάλης γέφυρας θα αποκτήσουμε την είσοδο και την έξοδο της χώρας προς την Τουρκία που μας αξίζει», επισήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε το εργοτάξιο του έργου αναβάθμισης και επέκτασης των εγκαταστάσεων. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι «η αλήθεια είναι πως η σημερινή εικόνα του Συνοριακού Σταθμού δεν μας τιμά ως χώρα».

Το χρονοδιάγραμμα και ο προϋπολογισμός

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε από τον γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Δημήτρη Γαλαμάτη και συνεργάτες του για την πορεία των εργασιών οι οποίες προχωρούν εντός του χρονοδιαγράμματος. Ο προϋπολογισμός του έργου αναβάθμισης και επέκτασης είναι 13 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το υπουργείο Εσωτερικών με επισπεύδουσα την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης.

Με το έργο αναβάθμισης και επέκτασης θα γίνει ο διαχωρισμός της επιβατικής από την εμπορική διέλευση. Θα δημιουργηθεί μία επιπλέον λωρίδα τελωνειακού ελέγχου και θα κατασκευαστούν κτίριο κτηνιατρικού ελέγχου, κτίριο φυτουγειονομικού ελέγχου, κτίριο X-RAY, κτίριο Narc Control, οικισμός σκύλων εργασίας και ISOBOX τελωνειακών ελέγχων.

Παρόντες στην επίσκεψη ήταν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, οι υφυπουργοί παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, οι βουλευτές Τάσος Δημοσχάκης, Σταύρος Κελέτσης, ο γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης, η συντονίστρια του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Μακεδονία, Έλενα Σώκου, ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, καθώς και ο διευθυντής του Τελωνείου Κήπων Χρήστος Νάκος.

Επίσκεψη στο στρατιωτικό φυλάκιο της Γέφυρας Κήπων

Πριν από το εργοτάξιο, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το στρατιωτικό φυλάκιο της Γέφυρας Κήπων, συνομίλησε με τους αξιωματικούς και υπενθύμισε ότι ήταν τέτοια εποχή, Καθαρά Δευτέρα του 2020, όταν η Ελλάδα δέχτηκε την επίθεση στα ελληνοτουρκικά σύνορα, κατά μήκος του ποταμού Εβρου. Δήλωσε υπερήφανος για τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα απέκρουσε αυτή την επίθεση και τους χειρισμούς που έγιναν τότε και σημείωσε: «Βέβαια από τότε πάρα πολλά άλλαξαν, με τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη αντιλαμβάνεται τη φύλαξη των συνόρων».

View this post on Instagram A post shared by Ελεύθερος Τύπος (@eleftherostypos.gr)

Προσυνέδριο ΝΔ με τρεις βασικούς άξονες

Το απόγευμα, στην Αλεξανδρούπολη, θα διεξαχθεί το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με κεντρικό σύνθημα «Ασφαλής Ελλάδα». Η θεματολογία επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: την ασφάλεια του πολίτη, την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας.

Στο προσυνέδριο θα τοποθετηθούν, πέραν του Πρωθυπουργού, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, καθώς και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης.