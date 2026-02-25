Στους δύο νεαρούς έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για παράνομη μεταφορά πολιτών τρίτων χωρών χωρίς δικαίωμα εισόδου στην Ελλάδα από δύο ή περισσότερους κυβερνήτες πλοίου που ενήργησαν για κερδοσκοπικό όφελος, πράξη από την οποία προέκυψε θάνατος κατά συρροή και κατά συναυτουργία, καθώς και για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Ο 25χρονος και ο 19χρονος είχαν οδηγηθεί την Κυριακή στον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος τους ποινικές διώξεις, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία από αμέλεια και πρόκληση ναυαγίου. Στη συνέχεια τους δόθηκε προθεσμία για απολογία, την οποία ολοκλήρωσαν σήμερα, πριν αποφασιστεί η προφυλάκισή τους.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το δυστύχημα συνέβη το Σάββατο 21/2 όταν λέμβος με μετανάστες ανατράπηκε ενώ οι επιβαίνοντες επιχειρούσαν να επιβιβαστούν σε φορτηγό πλοίο που είχε φτάσει για βοήθεια. Από το ναυάγιο έχασαν τη ζωή τους τέσσερα άτομα, ενώ είκοσι κατάφεραν να σωθούν.

Αμέσως μετά το περιστατικό, τρεις σοροί περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex, ενώ αργότερα εντοπίστηκε και η σορός μιας 28χρονης γυναίκας. Μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου για νεκροψία – νεκροτομή.