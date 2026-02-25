Η Άρτεμης Παπακωστίδου-Διακάκη και ο σύζυγός της, Νικόλας υποδέχθηκαν τον Πρωθυπουργό, τον φιλοξένησαν και γευμάτισαν μαζί του στην καλύβα τους, ενώ στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατευθύνθηκε προς τον συνοριακό σταθμό των Κήπων, όπου ενημερώθηκε για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά τις πλημμύρες και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των συνεπειών.

Το EleftherosTypos.gr επικοινώνησε με την «Κυρά του Δέλτα», η οποία αποκάλυψε το τι συζήτησαν με τον Πρωθυπουργό, μίλησε για τα προβλήματα της περιοχής, ενώ αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια για την συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η κυρία Άρτεμις Παπακωστίδου, έχει τιμηθεί από τον Σύλλογο «Αινήσιο Δέλτα», «ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης», χαρακτηρίζοντάς την «κυματοθραύστη του ελληνισμού των συνόρων», διότι διαμένει εδώ και 45 χρόνια μαζί με τον σύζυγό της καπετάν Νίκο στις καλύβες του Δέλτα του Έβρου, μια ανάσα από τα σύνορα με την Τουρκία.

«Περάσαμε πολύ ωραία. Ήταν έκπληξη για εμένα και τον σύζυγο. Ο πρωθυπουργός ήταν καταδεκτικός, ανθρώπινος, σαν να είμασταν συγγενείς. Ήπιαμε ένα τσιπουράκι, τσιμπήσαμε κανα μεζέ και μετά έπρεπε να φύγει ο άνθρωπος, γιατί είχε αυστηρό πρόγραμμα. Εμάς πρώτη φορά μας επισκέφθηκε και ήταν σε όλα συζητήσιμος. Αλήθεια δεν περίμενα να είναι τόσο καταδεκτικός, μου έκανε τρομερή εντύπωση η όλη του συμπεριφορά. Αυτό που είδα δεν μου θύμιζε Πρωθυπουργό, αλλά άνθρωπο της διπλανής πόρτας» τόνισε στο EleftherosTypos.gr η Άρτεμης Παπακωστίδου-Διακάκη.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η «Κυρά του Δέλτα», ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε τους δύο συζύγους ότι θα κάνει ότι μπορεί και είναι δυνατόν να επιλύσει τα προβλήματα που τους ταλανίζουν διαχρονικά. «Εγώ είδα έναν εγκάρδιο και φιλικό άνθρωπο. Με κάλεσε και στην Αθήνα για να με κεράσει καφέ, διότι του κάναμε το τραπέζι σήμερα είπε».

Στη συνέχεια, η ίδια μιλώντας στο EleftherosTypos.gr, υπογράμμισε ότι υπήρξαν ζημιές από τις πλημμύρες, όπως ότι μπήκε νερό στην καλύβα που διαμένουν, με αποτέλεσμα να τους πάρει μέρες για να τις αποκαταστήσουν. «Μας πήρε νερό η καλύβα και δεν μπορούσαμε ούτε να καθαρίσουμε, γιατί δεν μπορούσαμε να βάλουμε δίχτυα, ώστε να μαζευτούν όλα τα φερτά υλικά. Το ποτάμι φέρνει φύλλα, σκουπίδια, αλλά είμαστε μαθημένοι, δεν είναι η πρώτη φορά. Ο σύζυγος ήταν με τις φόρμες μέσα στο νερό, αλλιώς δεν μπορούσαμε να τα καθαρίσουμε».

Παράλληλα, η κ. Παπακωστίδου-Διακάκη πρόσθεσε ότι η «έδρα» της δεν είναι το σπίτι που αναγκάζεται να μένει, αλλά η καλύβα της σε εκείνο το σημείο. «Η καθημερινότητα είναι η ίδια για εμάς τα τελευταία 45 χρόνια που μένουμε σχεδόν καθημερινά εδώ, ενώ όταν αναγκάζομαι να πάω σπίτι μου, αναπολώ να γυρίσω στην καλύβα πάλι, γιατί εδώ είναι η έδρα μου. Το ίδιο και ο σύζυγος φυσικά, επειδή εκείνος αγαπάει ακόμα παραπάνω το μέρος. Φυσικά ψαρεύουμε πάντα μαζί, είμαστε συνέταιροι στη βάρκα».

Να σημειωθεί, ότι μετά τη συνάντηση με την «Κυρά του Δέλτα» στις Φέρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε και συνομίλησε με αγρότες της περιοχής για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τις πλημμύρες, ενώ το απόγευμα θα μετάσχει στο 2ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Αλεξανδρούπολη.

Τέλος, ο δημιουργός της Delta Evros Explorer, Χρήστος Πασχαλάκης πρόσθεσε στο EleftherosTypos.gr, ότι συνομίλησε αρκετή ώρα με τον Πρωθυπουργό, με κύριο ζήτημα στην περιοχή το θέμα των καλυβών, το οποίο είναι κύριο αίτημα των κατοίκων στην περιοχή και ζητούν την νομιμοποίησή τους και σε δεύτερη φάση τη δημιουργία νέων δρόμων.

«Το ποτάμι έχει υπερχειλίσει. Η στάθμη είναι αρκετά ψηλά, αλλά όσο έχει Βοριά το νερό φεύγει προς τη θάλασσα και η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη. Εμείς με τις βροχές εδώ και έναν μήνα δεν μπορούμε να κάνουμε βαρκάδες με τους τουρίστες, διότι η μοναδική ιρλανδική διάβαση που μας επιτρέπει να πάμε στο Δέλτα του Έβρου, είναι αδύνατον να την περάσουμε, λόγω του όγκου νερού. Ένα γεφυράκι θα μας εξυπηρετούσε πάρα πολύ».