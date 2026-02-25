Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τον περασμένο Ιούνιο ο 62χρονος δέχτηκε τηλεφωνική κλήση από άγνωστη γυναίκα, η οποία μαζί με έναν ακόμη άγνωστο άνδρα, κατάφερε να τον πείσει παρουσιάζοντας ψευδείς πληροφορίες ως αληθινές, να ανοίξει λογαριασμό επενδύσεων με υποτιθέμενα κέρδη. Ο παθών μετέφερε συνολικά 33.952,20 ευρώ στον λογαριασμό αυτό, τα οποία τελικά αποσπάστηκαν μέσω τραπεζικών συναλλαγών από τους δράστες.

Κατόπιν αξιοποίησης των διαθέσιμων στοιχείων, ταυτοποιήθηκε ένας 67χρονος ημεδαπός, κάτοχος του τηλεφώνου από το οποίο πραγματοποιήθηκε η κλήση. Σε βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για απάτη, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτοποίηση τουλάχιστον δύο ακόμη ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης και η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.