Ο Ντόναλντ Τραμπ παρέδωσε μια μαχητική ομιλία στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών για την κατάσταση του Έθνους την Τρίτη (24/02) το βράδυ, στην οποία εξήρε αυτό που χαρακτήρισε ως «μια ιστορική στροφή» για την Αμερική.