

«Τους επόμενους μήνες, θα εργαστούμε για την προετοιμασία του δημοψηφίσματος, ενός δημοψηφίσματος για την πιθανή επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε μετά τη συνάντησή της με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ. Το 2013, το Ρέικιαβικ εγκατέλειψε τις συνομιλίες για την ένταξη στην ΕΕ μετά από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων, αλλά η αύξηση του κόστους ζωής και ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία τα τελευταία χρόνια αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον της νησιωτικής χώρας για ένταξη στην Ένωση, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.

Μιλώντας μαζί με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ, είπε ότι η κυβέρνηση «δεν έχει αποφασίσει τελικά την ημερομηνία», αλλά θα είναι «στους επόμενους μήνες». «Προχωράμε τώρα τους επόμενους μήνες – πιθανώς, καθώς δεν έχουμε αποφασίσει τελικά για την ημερομηνία, αλλά τους επόμενους μήνες… – για να διεξαχθεί δημοψήφισμα σχετικά με την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων για την πιθανή ένταξη της Ισλανδίας στην ΕΕ», είπε, σύμφωνα με το Reuters.

Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των διμερών συνομιλιών της με τον Τουσκ, «συζήτησαν εκτενώς για τη σημασία της κατανόησης ότι πρόκειται για το άνοιγμα μιας ευκαιρίας» και την ενσωμάτωση της Ισλανδίας στην ΕΕ, διατηρώντας παράλληλα «τον σεβασμό για την ισλανδική ταυτότητα εντός της Ευρώπης». Είπε ότι θα ήταν σημαντικό για την Ισλανδία να δει ότι η ξεχωριστή αρκτική της ταυτότητα «λαμβάνεται υπόψη», καθώς και ο «τρόπος ζωής της ή ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε τους πόρους μας».

Ο Τουσκ είπε ότι θα ήταν «περισσότερο από ευτυχής» να δει την Ισλανδία να εντάσσεται στην Ένωση, αντλώντας από την εμπειρία της Πολωνίας ως «επιτυχημένο παράδειγμα» στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Συμφώνησε επίσης με την Φροσταντότιρ σχετικά με τη σημασία του να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ «δείχνει σεβασμό» σε όλες τις χώρες και «αντιμετωπίζει ισότιμα τις μεγαλύτερες και τις μικρότερες χώρες».

«Θα ήμουν πολύ χαρούμενος αν η Ισλανδία [εντασσόταν] στην κοινότητά μας, ακόμα και αν [η ΕΕ] χρειαζόταν να αλλάξει λίγο για αυτό, να γίνει πιο ευέλικτη, και θα ήμουν έτοιμος να συνεργαστώ με την Κριστρούν σε αυτό [καθώς] είναι προς το κοινό μας συμφέρον», είπε, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο Τουσκ αναφέρθηκε επίσης στην προσωπική του εμπειρία από την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνοντας την αλλαγή στάσης της βρετανικής κοινωνίας δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα για το Brexit ως απόδειξη της καθυστερημένης αναγνώρισης της αξίας της ένταξης στην ΕΕ.

«Ίσως η καλύτερη απόδειξη ότι έχει νόημα να συζητήσουμε την ενοποίηση είναι η κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αν ρωτήσετε τους ανθρώπους… για το Brexit… οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ξεκάθαρα ότι το 65% των Βρετανών θα ψήφιζε σήμερα υπέρ της ΕΕ. Πάνω από το 80% των νέων στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι υπέρ μιας πιθανής ένταξης στην ΕΕ. [Έτσι,] αν έχετε αυτή την εμπειρία του Brexit, ίσως γνωρίζετε πολύ καλύτερα από άλλους ότι η ένταξη στην ΕΕ είναι κάτι πραγματικά πολύτιμο», είπε. Απαντώντας, η Φροσταντότιρ είπε διπλωματικά ότι η κυβέρνησή της θα «ακούσει ό,τι θέλει να κάνει ο ισλανδικός λαός», αλλά τον ευχαρίστησε για τα σχόλιά του που αναγνωρίζουν την ταυτότητα της Ισλανδίας.

Το ισλανδικό δημοψήφισμα είχε προηγουμένως προγραμματιστεί για τις αρχές του 2027, οπότε οι σημερινές δηλώσεις της Φροσταντότιρ φαίνεται να επιβεβαιώνουν ορισμένες αναφορές των μέσων ενημέρωσης ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να το προωθήσει. Η επίσημη πρόταση – η οποία, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, αναμένεται να συνταχθεί στις αρχές της άνοιξης – πρέπει πρώτα να εγκριθεί από το κοινοβούλιο, μετά την οποία θα υπάρχει ένα διάστημα εννέα μηνών για την οργάνωση της πραγματικής ψηφοφορίας.

Η Ισλανδική Εθνική Ραδιοτηλεόραση ανέφερε τον Ιανουάριο ότι δύο δημοσκοπήσεις έδειχναν μια μικρή προτίμηση για την ένταξη στην Ένωση, αλλά με τόσο μικρή διαφορά που θα μπορούσε να πάει και προς τις δύο κατευθύνσεις. «Δύο δημοσκοπήσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2025 έδειξαν μια μικρή πλειοψηφία υπέρ της ένταξης στην ΕΕ. Σε μια δημοσκόπηση της Prósent, το 45% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι υποστηρίζουν την ένταξη της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το 35% δήλωσαν ότι δεν την υποστηρίζουν. Μια δημοσκόπηση της Gallup από το ίδιο έτος έδειξε παρόμοια αποτελέσματα, με το 44% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι υποστηρίζουν την ένταξη της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 36% να δηλώνουν ότι αντιτίθενται».