Τρεις νεκροί και 12 τραυματίες από την τρομοκρατική επίθεση στο Στρασβούργο

Εκατοντάδες στελέχη της γαλλικής αστυνομίας και των γαλλικών ένοπλων δυνάμεων συνέχιζαν την κινητοποίησή τους τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ενόπλου που επιτέθηκε στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Στρασβούργου το βράδυ της Τρίτης, όταν σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι δώδεκα, με τον δράστη να διαφεύγει ακόμα, ενώ η κυβέρνηση της χώρας αποφάσισε να θέσει τη Γαλλία σε «κατάσταση συναγερμού» για «τρομοκρατική επίθεση».

Περίπου 350 άνδρες, ανάμεσά τους 100 μέλη της δικαστικής αστυνομίας, μέλη των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας και στρατιωτικοί, με την υποστήριξη δύο ελικοπτέρων, καταδιώκουν τον ένοπλο, δήλωσε ο γάλλος υπουργός Εσωτερικών Κριστόφ Καστανέρ από το Στρασβούργο, όπου μετέβη κατ’ εντολή του προέδρου της Δημοκρατίας της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Το βράδυ της Τρίτης, αρχής γενομένης «από τις 19:50» (20:50 ώρα Ελλάδας), ο ένοπλος άνοιξε πυρ και «έσπειρε τον τρόμο» σε «τρία σημεία» στο Στρασβούργο, είπε ο Καστανέρ, χωρίς να κατονομάσει τον δράστη, διευκρινίζοντας πάντως πως είναι «γνωστός» στις υπηρεσίες ασφαλείας.

🔴🇫🇷 URGENT : Le bilan s'alourdit à un mort et six blessés. Le quartier #Kleber, de la grand rue et du marché de Noël sont bouclés. Le tireur est en fuite. #Castaner a quitté précipitamment l'Elysée. Vidéo des coups de feu entendus à #Strasbourg… pic.twitter.com/NnVO9mJIdK

