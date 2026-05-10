Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα είναι οι: 2, 8, 9, 12, 41 και Τζόκερ ο αριθμός 17.

Τζόκερ: Πέντε πράγματα που ΔΕΝ πρέπει να κάνεις αν κερδίσεις

Για εσένα που έπαιξες ή ετοιμάζεσαι να παίξεις, ίσως οι παρακάτω συμβουλές σου φανούν πολύτιμες! Γιατί να μην είσαι έτοιμος όταν τα εκατομμύρια σου χτυπήσουν την πόρτα;

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις εάν είσαι εσύ ο μεγάλος υπερτυχερός:

1. Να χάσεις το κερδισμένο δελτίο! Είναι προφανώς το πιο απλό και εύκολο λάθος που μπορεί να σου συμβεί, και στην πραγματικότητα δεν είναι λίγες οι φορές που έχει τύχει σε παίκτες να χάσουν ή να ξεχάσουν να εξαργυρώσουν το χρυσό δελτίο! Επομένως, αμέσως μόλις κερδίσεις, τρέξε στο κοντινότερο πρακτορείο για την εξαργύρωση των κερδών σου!

2. Να μοιραστείς με όλους το νέο της νίκης σου! Εάν κερδίσεις ένα τέτοιο ονειρικό ποσό, κατά πάσα πιθανότητα θα θέλεις να βγεις στους δρόμους να το βροντοφωνάξεις! Κι όμως πρέπει να βρεις την ψυχραιμία να συγκρατηθείς. Εκμεταλλεύσου την δυνατότητα που σου προσφέρει ο νόμος του κράτους περί ανωνυμίας και προσπάθησε να μείνεις ανώνυμος για όσο περισσότερο μπορείς. Έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή τα αμύθητα πλούτη σου θα αρχίσουν να φαίνονται, άρα γιατί να βιαστείς;

3. Να θεωρήσεις τον εαυτό σου ως πιο έξυπνο και ειδικό στη διαχείριση των οικονομικών σου! Εάν είσαι συνηθισμένος να ζεις σύμφωνα με το ρητό «μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει» τότε ίσως δεν είσαι έτοιμος να ρυθμίσεις μόνος σου όλο αυτό τον πλούτο που σου έτυχε. Ίσως ούτε ο φίλος σου που τα πίνατε το προηγούμενο βράδυ στο μπαράκι της γειτονιάς είναι ο καλύτερος σύμβουλος. Είναι σοφότερο να απευθυνθείς σε μια ομάδα αξιόπιστων και σοβαρών ειδικών που θα σε προστατεύσουν και θα σε κατευθύνουν και τώρα και στο μέλλον.

4. Να αφήσεις τα χρέη και τα δάνειά σου απλήρωτα! Εάν σκεφτείς «εγώ τώρα είμαι ζάμπλουτος και δεν θα ασχοληθώ με αυτά» τότε ίσως μια μέρα βρεθείς σε δύσκολη θέση. Επειδή το μέλλον δεν ξέρεις τι σου επιφυλάσσει, είναι καλύτερα να ξεφορτωθείς άμεσα στεγαστικά δάνεια, φοιτητικά δάνεια, δάνεια για αγορά αυτοκινήτου, χρέη σε πιστωτικές κάρτες, χρέη προς το κράτος. Φαντάσου το δούλεμα που έχεις να φας εάν έχεις κερδίσει τόσα εκατομμύρια και ακόμη χρωστάς στον παιδικό σου φίλο!

5. Να αγοράσεις τα πάντα σε όλους, και μαζί και στον εαυτό σου! Μην βγεις έξω και αρχίσεις και αγοράζεις ντουζίνες αυτοκινήτων και σπιτιών για τους φίλους και συγγενείς σου. Θα το βρεις μπροστά σου και αυτόματα θα γίνεις μια «μικρή οικογενειακή τράπεζα» για τους γύρω σου. Εάν ξεκινήσεις να αγοράζεις τα πάντα σε όλους, κατά πάσα πιθανότητα αυτοί θα θεωρήσουν ότι η γενναιοδωρία σου θα κρατήσει για πάντα. Βάζοντας μερικά όρια στις αγορές σου δε θα σε βλάψει. Άλλωστε με τόσα εκατομμύρια στη διάθεσή σου δεν υπάρχει πλέον κανένας λόγος να βιάζεσαι!