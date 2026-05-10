Η ΑΕΚ νίκησε τον Παναθηναϊκό στην Allwyn Arena και στέφθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της, σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο Φάληρο. Η Ένωση νίκησε 2-1 τον Παναθηναϊκό στην Allwyn Arena με συγκλονιστική ανατροπή και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο Φάληρο κατέκτησε την κούπα.

Οι πράσινοι βρήκαν τον γκολ με την κεφαλιά του Τεττέη, ο οποίος σκόραρε από κοντά μετά το σουτ του Τσέριν που σταμάτησε στο δοκάρι.

Μετά το γκολ του Τεττέη η ΑΕΚ ήταν εκείνη που πήρε την μπάλα στα πόδια της και προσπάθησε να απειλήσει τον Παναθηναϊκό. Η Ένωση προσπάθησε κυρίως με τον Κοϊτά να φέρει το ματς στα ίσια, ωστόσο αυτός που έκανε την ισοφάριση ήταν ο Ζίνι στο 73′.

Μάλιστα ο Ανγκολέζος φορ έχασε την ευκαιρία τρία λεπτά να το φέρει τούμπα, όμως η προσπάθειά του σταμάτησε στο δοκάρι, μετά από το γέμισμα του Πήλιου.

Στα τελευταία λεπτά του αγώνα έγιναν μεγάλες ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες. Ο Ζαρουρί στο 83ο λεπτό έπιασε ένα σουτ έξω από την περιοχή, όμως η μπάλα πέρασε λίγο άουτ. Στο 88′ η ΑΕΚ έχασε απίστευτη διπλή ευκαιρία για να σκοράρει, καθώς ο Γιόβιτς δεν κατάφερε να νικήσει εξ επαφής τον Λαφόν, ενώ στη συνέχεια ο Ρότα δεν μπόρεσε να εκτελέσει.

Στο 90+4′ ήρθε το γκολ της λύτρωσης με τον Ζοάο Μάριο που σκόραρε το χρυσό γκολ που έστειλε την ΑΕΚ στα ουράνια και τον θρόνο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Μαρίν (85′ Ζοάο Μάριο), Πινέδα, Κοϊτά (85′ Μάνταλος), Περέιρα (66′ Ζίνι), Βάργκα, Γιόβιτς (90+4′ Λιούμπιτσιτς).

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Κοντούρης (74′ Σιώπης), Παντελίδης (74′ Ζαρουρί), Ταμπόρδα (83′ Τζούριτσιτς), Αντίνο (79′ Γιάγκουσιτς), Τεττέη (83′ Πάντοβιτς).