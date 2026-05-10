Παρότι συχνά αντιμετωπίζεται ως «ένα νούμερο» που αφορά μόνο την καρδιά, στην πραγματικότητα η σωστή ρύθμισή της επηρεάζει καθοριστικά και τη λειτουργία του εγκεφάλου.

Εγκέφαλος & αρτηριακή πίεση: Πώς συνδέονται;

Καρδιά και εγκέφαλος συνδέονται στενά όχι μόνο μέσω της κυκλοφορίας του αίματος αλλά και μέσω πολύπλοκων νευροορμονικών μηχανισμών. Ο εγκέφαλος, αν και αντιπροσωπεύει μόλις το 2% του σωματικού βάρους, καταναλώνει περίπου το 20% της συνολικής παροχής οξυγόνου και ενέργειας. Για να λειτουργήσει σωστά, χρειάζεται σταθερή και επαρκή αιμάτωση. Η αρτηριακή πίεση είναι ο βασικός παράγοντας που εξασφαλίζει αυτή τη ροή. Οταν η πίεση είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή, η εγκεφαλική αιμάτωση διαταράσσεται, με σοβαρές συνέπειες.

Η αρτηριακή υπέρταση είναι ένας από τους σημαντικότερους τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου για αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια. Η χρόνια υψηλή πίεση καταπονεί τα αγγεία του εγκεφάλου, προκαλώντας πάχυνση των τοιχωμάτων, απώλεια ελαστικότητας και μικροαγγειακές βλάβες. Αυτές οι αλλοιώσεις δεν οδηγούν μόνο σε οξέα επεισόδια, όπως το εγκεφαλικό, αλλά και σε πιο ύπουλες καταστάσεις, όπως η αγγειακή άνοια και η έκπτωση της μνήμης και της συγκέντρωσης.

Τι δείχνουν οι έρευνες

Τα τελευταία χρόνια, η επιστημονική έρευνα έχει δείξει ότι η κακή ρύθμιση της πίεσης στη μέση ηλικία σχετίζεται άμεσα με αυξημένο κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης δεκαετίες αργότερα. Με απλά λόγια, η πίεση που «αμελούμε» στα 40 ή 50 μας χρόνια, μπορεί να επηρεάσει τη μνήμη και τη διαύγειά μας στα 70.

Από την άλλη πλευρά, η υπερβολικά χαμηλή αρτηριακή πίεση, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους, μπορεί επίσης να είναι επικίνδυνη. Η απότομη πτώση της πίεσης, ειδικά κατά την έγερση (ορθοστατική υπόταση), μπορεί να μειώσει προσωρινά τη ροή αίματος στον εγκέφαλο, προκαλώντας ζάλη, πτώσεις και συγκοπτικά επεισόδια. Σε βάθος χρόνου, η ανεπαρκής αιμάτωση μπορεί να συμβάλει σε εγκεφαλικές βλάβες.

Ο ρόλος της εξατομικευμένης ρύθμισης της πίεσης

Γι’ αυτό, η σύγχρονη καρδιολογία και νευρολογία δεν μιλούν απλώς για «χαμηλή» ή «υψηλή» πίεση, αλλά για εξατομικευμένη ρύθμιση. Ο στόχος δεν είναι ένας αριθμός ίδιος για όλους, αλλά η πίεση που εξασφαλίζει επαρκή αιμάτωση της καρδιάς και του εγκεφάλου, χωρίς να επιβαρύνει τα αγγεία.

Η σωστή ρύθμιση της πίεσης δεν επιτυγχάνεται μόνο με φάρμακα. Ο υγιεινός τρόπος ζωής παίζει καθοριστικό ρόλο: ισορροπημένη διατροφή, περιορισμός του αλατιού, τακτική σωματική άσκηση, επαρκής ύπνος και διαχείριση του στρες. Ολα αυτά επηρεάζουν θετικά τόσο το καρδιαγγειακό σύστημα όσο και την εγκεφαλική λειτουργία.