«Δημιουργήσαμε περισσότερες ευκαιρίες από τον αντίπαλο, κυριαρχήσαμε στο ματς αλλά ένα ακόμη παιχνίδι που δεν μπορέσαμε να νικήσουμε. Καταφέραμε να προηγηθούμε μετά από πολλές ευκαιρίες και πολλές προσπάθειες και δεν πέρασαν δύο λεπτά και δεχθήκαμε το γκολ. Πριν δεχθούμε το γκολ, δεχθήκαμε και άλλη απειλή από αριστερά. Θα πρέπει να είμαστε πιο σταθεροί, αποτελεσματικοί αμυντικά, να κάνουμε περισσότερα πράγματα απ’ ό,τι κάνουμε, ξοδέψαμε τόσες ευκαιρίες και ακόμη μια φορά και στην άμυνα κινδυνεύσαμε περισσότερο απ’ όσο έπρεπε», υπογράμμισε ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων», που δήλωσε για τη συνέχεια: «Δεν τελείωσαν οι στόχοι, πρέπει να είμαστε στη δεύτερη θέση, μένουν δύο παιχνίδια, πρέπει να παλέψουμε για τη δεύτερη θέση και αφού τελειώσει το πρωτάθλημα θα κάνουμε τον απολογισμό. Φυσικά και μπορούμε να κατακτήσουμε τη δεύτερη θέση αν και δεν το αποδεικνύουμε. Δημιουργούμε πολλές ευκαιρίες, δείχνουμε στα παιχνίδια μας ότι είμαστε δυνατοί, ότι είμαστε ισχυροί και έχουμε τη δυνατότητα, δεν καταφέρνουμε να βάλουμε γκολ. Πρέπει να είμαστε δεύτεροι, δεν εξαρτάται όμως μόνο από εμάς. Ο ΠΑΟΚ έχει την ισοβαθμία. Ο,τι μπορούμε, μπορούμε αλλά πρέπει να το αποδείξουμε».

Συγχαρητήρια Λουτσέσκου στην ΑΕΚ

Στους Θεσσαλονικείς ο Ραζβάν Λουτσέσκου αρχικά απένειμε τα εύσημα στην πρωταθλήτρια πλέον ΑΕΚ, επισημαίνοντας στην κάμερα της COSMOTE TV:

«Διαχειρίστηκε πολύ καλά κάποιες καταστάσεις, είχαν λιγότερα ευρωπαϊκά παιχνίδια σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους, είχαν συνέπεια, συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα, εμείς πληρώσαμε το κακό ξεκίνημα στις αρχές του Φλεβάρη, προσπαθήσαμε να κάνουμε την επάνοδό μας αλλά ήταν πλέον πολύ δύσκολο, ειδικά μετά από δύο παιχνίδια όπου παίζεις με τον Ολυμπιακό και έχει τον ίδιο στόχο με εσένα». Αναφερόμενος στο χθεσινό ντέρμπι ο Ρουμάνος τεχνικός του «Δικεφάλου του Βορρά» τόνισε: «Ζήσαμε έντονα το σημερινό ματς, δεν είναι εύκολο να παίζεις σε αυτό το γήπεδο, είχαμε δύο σενάρια στο μυαλό μας, είτε την γκέλα της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό είτε εμείς να κερδίζαμε το παιχνίδι, πλέον υπάρχει στο μυαλό μας η δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Ηταν μία δύσκολη σεζόν, ακόμη και δύο μέρες είχαμε πάλι προβλήματα, όπως με τον Οζντόεφ και τον Τάισον, ήταν μία δύσκολη χρονιά, δεν τελείωσε ακόμη και πρέπει να συνεχίσουμε και να μην τα παρατάμε».