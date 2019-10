Αυστηρή ανακοίνωση ΥΠΕΞ για Τουρκία: Υπονομεύει την ειρήνη στην ανατολική Μεσόγειο

Αυστηρή σύσταση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, προς την Τουρκία, να σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά το μήνυμα από την τουρκική πλευρά ότι το Γιαβούζ θα ξεκινήσει γεώτρηση την Δευτέρα (4/10).

Το ΥΠΕΞ εξέδωσε ανακοίνωση κατά την οποία αναφέρει ότι οι ενέργειες της Άγκυρας υπονομεύουν κάθε προσπάθεια εδραίωσης της ειρήνης και συνεργασίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου ενώ ταυτόχρονα υπογραμμίζει ότι παραβιάζονται οι θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αρχές.

Όπως επισημαίνει το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος βρίσκεται σε συνεχή επαφή, συνεργασία και συντονισμό με το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η πρόθεση της Τουρκίας να διενεργήσει νέα γεώτρηση εντός της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) έρχεται στη συνέχεια σωρείας παραβιάσεων σε βάρος της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Διεθνούς Δικαίου και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου.

Η διενέργεια γεωτρήσεως, εντός θαλάσσιας περιοχής η οποία, όχι μόνον βρίσκεται εντός της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας, άλλα έχει οριοθετηθεί και αδειοδοτηθεί σε ευρωπαϊκές εταιρίες, είναι σε πλήρη αντίθεση με κάθε έννοια νομιμότητας, περιφρονώντας τις εκκλήσεις της ΕΕ και της Διεθνούς Κοινότητας για σεβασμό των δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και αποκλιμάκωση της έντασης.

Η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου έχει απόλυτη ανάγκη σταθερότητας και ασφάλειας. Τέτοιες ενέργειες ουδόλως συμβάλλουν σε αυτό, αντίθετα υπονομεύουν κάθε προσπάθεια εδραίωσης της ειρήνης και συνεργασίας στην περιοχή.

Υπενθυμίζουμε τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 και τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 15ης Ιουλίου 2019. Υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν κληθεί να συνεχίσουν τις διεργασίες για υιοθέτηση στοχευμένων μέτρων έναντι της Τουρκίας.

Η λογική των τετελεσμένων δεν δημιουργεί δίκαιο, παραβιάζει θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αρχές και απομακρύνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος βρίσκεται σε συνεχή επαφή, συνεργασία και συντονισμό με το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και με τους Ευρωπαίους και διεθνείς Εταίρους και Συμμάχους μας για το θέμα.

Εκφράζουμε την απόλυτη αλληλεγγύη μας στην Κυπριακή Δημοκρατία και καλούμε για μία ακόμη φορά την Τουρκία να σεβασθεί το Διεθνές Δίκαιο, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Ανυποχώρητη είναι η Τουρκία σε ότι έχει να κάνει με τις συνεχείς προκλήσεις της στην κυπριακή ΑΟΖ.

«Το τουρκικό πλωτό γεωτρύπανο «Γιαβούζ» θα ξεκινήσει νέο γύρο γεωτρήσεων στην ανατολική Μεσόγειο, νότια της Κύπρου, στις 7 Οκτωβρίου», δήλωσε σήμερα Τούρκος αξιωματούχος λίγη ώρα αφού η Κύπρος καταδίκασε την κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την Άγκυρα.

Ο Τσαγατάι Ερτσιγές, επικεφαλής της υπηρεσίας του υπουργείου Εξωτερικών που είναι αρμόδια για την ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε στο Τwitter ότι η περιοχή που θα ξεκινήσει τις νέες γεωτρήσεις το «Γιαβούζ» είναι εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

Yavuz will launch a new round of offshore drilling operations on 7 October 2019.The drilling area lies within the Turkish CS registered with the UN and in the permit licenses that 🇹🇷 Government granted to TP, which were published in the Turkish Official Gazette in 2012. pic.twitter.com/ugFCBTJZze

— Çağatay Erciyes 🇹🇷 (@CErciyes) October 4, 2019