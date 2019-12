Ο αριθμός των ανδρών χρηστών προϊόντων καπνού μειώνεται για πρώτη φορά, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), χαιρετίζοντας τη “σημαντική επιτυχία” στις προσπάθειες να καταπολεμηθεί ο εθισμός στην κατανάλωση καπνού, που μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο.

Ο αριθμός των γυναικών και των κοριτσιών που χρησιμοποιούν προϊόντα καπνού μειώνεται σταθερά στη διάρκεια των χρόνων. Αλλά η χρήση προϊόντων καπνού μεταξύ των ανδρών, που αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των καπνιστών, αυξανόταν μέχρι σήμερα.

Σε μια νέα έκθεση η υπηρεσία υγείας του ΟΗΕ χαιρετίζει την απαρχή της μείωσης χαρακτηρίζοντάς την ισχυρή ένδειξη του ότι οι αντικαπνιστικές εκστρατείες σε όλο τον κόσμο έχουν αρχίσει να αποδίδουν.

Number of males using tobacco 🌍🌎🌏 on the decline📉, indicating a powerful shift in the global tobacco epidemic: New WHO report https://t.co/j6gocftcsV#NoTobacco 🚭 pic.twitter.com/wWbloH7CYK

— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 19, 2019