Κύρια συμπτώματα καρκίνου του εντέρου

Υπάρχουν τρία βασικά σημάδια που πρέπει να προσέξετε:

Αίμα στα κόπρανα χωρίς προφανή λόγο – μπορεί να είναι φωτεινό ή σκούρο κόκκινο.

Αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου – πιο συχνή ανάγκη για κένωση ή αλλαγές στην υφή των κοπράνων (σκληρά ή πιο υγρά).

Πόνος ή φούσκωμα στην περιοχή της κοιλιάς, με αίσθημα πληρότητας και σφίξιμο.

Άλλα πιθανά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Απώλεια βάρους χωρίς προφανή λόγο

Αίσθημα ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η κένωση

Ανεξήγητη κούραση ή ζάλη

Παρά την παρουσία αυτών των συμπτωμάτων, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει καρκίνος. Ωστόσο, το NHS συνιστά επίσκεψη στον γιατρό εάν τα συμπτώματα διαρκούν τρεις εβδομάδες ή περισσότερο.

Σε σοβαρές περιπτώσεις όπου ο καρκίνος μπλοκάρει τη διέλευση των κοπράνων, μπορεί να προκαλέσει έντονο κοιλιακό πόνο, δυσκοιλιότητα και έμετο. Τότε απαιτείται άμεση ιατρική παρέμβαση ή επίσκεψη στο πλησιέστερο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Τι να προσέξετε στα κόπρανα

Φωτεινό κόκκινο αίμα μπορεί να οφείλεται σε αιμορροΐδες, αλλά και σε καρκίνο του εντέρου.

Σκούρο κόκκινο ή μαύρο αίμα μπορεί να προέρχεται από το έντερο ή το στομάχι και πρέπει να διερευνηθεί.

Αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου, όπως πιο συχνές κενώσεις ή αίσθημα ατελούς κένωσης, απαιτούν παρακολούθηση.

Το Bowel Cancer UK συνιστά την τήρηση ημερολογίου συμπτωμάτων για να συζητηθούν με τον γιατρό.

Αιτίες καρκίνου του εντέρου

Δεν υπάρχει απόλυτα σαφής αιτία, αλλά ορισμένοι παράγοντες αυξάνουν τον κίνδυνο:

Ηλικία – η πλειονότητα των περιπτώσεων εμφανίζεται σε άτομα άνω των 50 ετών, αν και αυξάνονται και οι νεότεροι ασθενείς.

Υψηλή κατανάλωση κόκκινου και επεξεργασμένου κρέατος

Ιστορικό πολύποδων στο έντερο

Κάπνισμα

Υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Υπέρβαρο ή παχυσαρκία

Ο καρκίνος του εντέρου σπάνια είναι κληρονομικός, αλλά ο γιατρός πρέπει να ενημερωθεί αν συγγενείς πρώτου βαθμού είχαν διάγνωση πριν τα 50. Ορισμένες γενετικές καταστάσεις, όπως το σύνδρομο Lynch, αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο.

Πώς να μειώσετε τον κίνδυνο

Περισσότερο από το 50% των περιπτώσεων μπορούν να προληφθούν με αλλαγές στον τρόπο ζωής:

Σωματική άσκηση

Περισσότερες φυτικές ίνες, λιγότερα λιπαρά

Επαρκής ενυδάτωση (6-8 ποτήρια υγρών ημερησίως)

Επιπλέον, συνιστάται η συμμετοχή σε προγράμματα προληπτικού ελέγχου και η επίσκεψη στον γιατρό με τυχόν ανησυχητικά συμπτώματα.

Προληπτικός έλεγχος (screening)

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το πρόγραμμα NHS παρέχει τεστ κοπράνων για την πρώιμη ανίχνευση καρκίνου του εντέρου:

Στην Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία, η δοκιμή ξεκινά από τα 50 έτη

Στη Βόρεια Ιρλανδία από τα 60

Το δείγμα αποστέλλεται για ανάλυση και, ανάλογα με τα αποτελέσματα, μπορεί να απαιτηθεί κολονοσκόπηση ή ευέλικτη σιγμοειδοσκόπηση.

Άτομα νεότερης ηλικίας με συμπτώματα πρέπει να επισκεφθούν τον γιατρό και όχι να αγοράσουν αυτοδιαγνωστικά τεστ.

Θεραπεία και πρόγνωση

Οι θεραπείες γίνονται όλο και πιο εξατομικευμένες με βάση τη γενετική ανάλυση του καρκίνου. Οι επιλογές περιλαμβάνουν:

Χειρουργική επέμβαση

Χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία, ανάλογα με τη διάγνωση

Ο καρκίνος του εντέρου είναι θεραπεύσιμος, ιδιαίτερα αν διαγνωστεί νωρίς:

Στάδιο 1: μικρός όγκος, δεν έχει εξαπλωθεί

Στάδιο 2: μεγαλύτερος όγκος, χωρίς μετάσταση

Στάδιο 3: εξάπλωση σε γειτονικούς ιστούς ή λεμφαδένες

Στάδιο 4: μετάσταση σε άλλα όργανα

Περισσότερο από το 90% των ασθενών με πρώιμη διάγνωση επιβιώνουν τουλάχιστον 5 χρόνια, ενώ για προχωρημένα στάδια το ποσοστό επιβίωσης πέφτει στο 44%. Οι πιθανότητες επιβίωσης έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία 40 χρόνια.