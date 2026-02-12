Σύμφωνα με το patrisnews, τμήματα βράχων αποκολλήθηκαν και κατέληξαν στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί η ασφαλής διέλευση οχημάτων. Για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε η άμεση διακοπή της κυκλοφορίας, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και οι εργασίες απομάκρυνσης των φερτών υλικών. Για το περιστατικό έχουν ενημερωθεί και επιχειρούν οι αρμόδιες Αστυνομικές Διευθύνσεις Ηλείας και Μεσσηνίας, οι οποίες ρυθμίζουν την κυκλοφορία και ενημερώνουν τους οδηγούς.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρχών και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.