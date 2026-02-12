Σύμφωνα με το notia.gr, το περιστατικό συνέβη την ώρα που ένας μαθητής της Γ’ Δημοτικού, βρισκόταν στον χώρο μαζί με άλλα δύο παιδιά.

Τότε, η οροφή υποχώρησε ξαφνικά, με αποτέλεσμα τα παιδιά που ήταν μέσα στις τουαλέτες να τρομοκρατηθούν, ενώ από καθαρή τύχη δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

«Έχουμε στείλει άπειρα μηνύματα στον Δήμο για συντήρηση και επισκευή των κτιρίων του σχολείου μας και ως απάντηση έχουμε λάβει “θα” και φρούδες υποσχέσεις. Αυτά λοιπόν είναι τα αποτελέσματα», αναφέρει χαρακτηριστικά μητέρα που ο γιος της ήταν στο περιστατικό στο notia.gr.