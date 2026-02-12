Η απόφαση ελήφθη μέχρι να ολοκληρωθεί η πλήρης αποκατάσταση των σημείων όπου τα τεχνικά συνεργεία άφησαν ανοιχτές τομές και εκτεθειμένα σημεία, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων.

Η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου προχώρησε στην ενέργεια αυτή κατόπιν εντολής του δημάρχου Σίμου Δανιηλίδη, αποστέλλοντας επίσημη απόφαση στις εταιρίες που εγκαθιστούν οπτικές ίνες σε όλη την έκταση του δήμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο δήμος προβαίνει σε ανάλογη κίνηση. Τους τελευταίους τρεις μήνες είχε ήδη διακόψει προσωρινά τις εργασίες άλλες δύο φορές, καθώς η εκτέλεση του έργου είχε δημιουργήσει σωρεία προβλημάτων σε δρόμους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους. Σε πολλά σημεία, οι τομές παρέμεναν ανοιχτές για μεγάλα διαστήματα χωρίς κατάλληλη σήμανση ή προειδοποιήσεις, ενώ ογκώδης εξοπλισμός και μπάζα είχαν εγκαταλειφθεί στις ζώνες παρέμβασης.

«Η κατάσταση ξεπέρασε κάθε όριο λόγω της ανεύθυνης συμπεριφοράς των συνεργείων των εταιριών. Τα προβλήματα ήταν εμφανή στους ελέγχους της Τεχνικής Υπηρεσίας, αλλά κυρίως τα βιώνουν οι πολίτες, οι οποίοι καθημερινά αντιμετωπίζουν ταλαιπωρία και σοβαρούς κινδύνους τραυματισμού. Δεν μπορούσαμε να αφήσουμε την κατάσταση να συνεχιστεί», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Στέλιος Γκατζές.

Η αναστολή των αδειών παραμένει σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθεί η ασφαλής αποκατάσταση όλων των σημείων παρέμβασης.

Αναλυτικά η απόφαση-επιστολή του δήμου Νεάπολης-Συκεών αναφέρει τα εξής:

«Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών έχει δεχθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα πληθώρα οχλήσεων και καταγγελιών πολιτών, οι οποίες αφορούν την κατάσταση των οδών, πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων μετά την εκτέλεση εργασιών διέλευσης οπτικών ινών από συνεργαζόμενους με εσάς εργολάβους.

»Κατόπιν των ανωτέρω, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου προέβησαν σε αυτοψίες σε διάφορα σημεία εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας. Από τις αυτοψίες αυτές διαπιστώθηκε ότι, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών που εκτελούνται για λογαριασμό της εταιρείας σας, η αποκατάσταση των τομών σε οδοστρώματα, πεζοδρόμια και πεζοδρόμους –συμπεριλαμβανομένων επιφανειών με κυβόλιθους– είναι σε πολλές περιπτώσεις πρόχειρη, τεχνικά πλημμελής και μη σύμφωνη με τις στοιχειώδεις προδιαγραφές ασφάλειας και αισθητικής του αστικού χώρου.

»Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί ότι σε αρκετές περιοχές παραμένουν ανεξέλεγκτα μπάζα, υλικά εκσκαφής και λοιπά υλικά που σχετίζονται με την αποπεράτωση των εργασιών, γεγονός που επιβαρύνει το δημόσιο χώρο, δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών και προσβάλλει την εικόνα της πόλης.

«Φρένο» από τον δήμο Νεάπολης-Συκεών στις εταιρίες εγκατάστασης δικτύου οπτικών ινών- Αναστέλλονται οι άδειες εργασιών

»Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, και δεδομένου ότι η ευθύνη για τις εργασίες και για την πλήρη και ορθή αποκατάσταση των κοινόχρηστων χώρων βαρύνει αποκλειστικά τον φορέα που έχει λάβει τις σχετικές άδειες, σας γνωστοποιούμε ότι ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών προβαίνει άμεσα στη διακοπή ισχύος όλων των αδειών εκτέλεσης εργασιών που έχουν χορηγηθεί στην εταιρεία σας για το σύνολο της εδαφικής αρμοδιότητας του Δήμου.

»Η επανεξέταση της δυνατότητας επανέναρξης εργασιών θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την πλήρη και τεχνικά ορθή αποκατάσταση όλων των υφιστάμενων σημείων παρέμβασης, την απομάκρυνση κάθε είδους μπαζών και υπολειπόμενων υλικών.

»Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών δεν πρόκειται να ανεχθεί πρακτικές που υποβαθμίζουν τον δημόσιο χώρο, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών και απαξιώνουν την καθημερινότητα στις γειτονιές της πόλης. Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας».

Να σημειωθεί ότι στα μέσα του 2023 ο δήμος Νεάπολης-Συκεών, ενόψει της έναρξης υλοποίησης του μεγάλου έργου οδοποιΐας και ασφαλτοστρώσεων σε 85 οδούς και στις τέσσερις Δημοτικές Ενότητες (Συκιές, Νεάπολη, Πεύκα, Αγ. Παύλος), με επιστολή που απηύθυνε σε δέκα κοινωφελείς Οργανισμούς και εταιρίες τηλεπικοινωνιών, ζήτησε ενημέρωση και αυστηρό προγραμματισμό εργασιών που επρόκειτο να εκτελέσουν. Και τούτο προκειμένου να αναβληθούν οι εργασίες οδοποιΐας στους επίμαχους δρόμους, ώστε να αποφευχθούν οι καταστροφικές παρεμβάσεις μετά τις ασφαλτοστρώσεις και τις συντηρήσεις πεζοδρομίων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η μεγάλη εργολαβία των 6.670.000 ευρώ να ανασταλεί για την πλειοψηφία των οδών, πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων έως ότου ολοκληρωθούν εργασίες των Οργανισμών και εταιριών για την εγκατάσταση των δικτύων τους.