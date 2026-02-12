Η είδηση έγινε γνωστή περίπου στις 19:00, όταν φίλοι του βρήκαν το άψυχο σώμα του, προκαλώντας θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Η Ασφάλεια Ρεθύμνου έχει αναλάβει την υπόθεση και βρίσκεται σε διαδικασία συλλογής καταθέσεων από φίλους και γείτονες του νεαρού εκπαιδευτικού. Τραγική συγκυρία αποτελεί το γεγονός ότι πριν από σχεδόν δέκα χρόνια, τον Οκτώβριο του 2016, είχε φύγει από τη ζωή σε ηλικία 41 ετών η μητέρα του.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν εντόπισαν στοιχεία που να υποδεικνύουν εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του θανάτου θα γίνουν γνωστά μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία έχει προγραμματιστεί για απόψε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με την Ασφάλεια Ρεθύμνου για την παρακολούθηση της υπόθεσης.