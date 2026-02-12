Η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε μετά τον εντοπισμό δύο νεκρών βρεφών μέσα σε καταψύκτη σε κατοικία στην περιφέρεια Οτ-Σον.

Οι πρώτες πληροφορίες από τις αστυνομικές έρευνες στρέφονται στη μητέρα, η οποία φέρεται να εγκατέλειψε τη στέγη χωρίς να ενημερώσει κανέναν, με αποτέλεσμα οι αρχές να ξεκινήσουν αναζητήσεις που οδήγησαν στη σύλληψή της στην Μπουλόν-Μπιγιανκούρ, στα δυτικά του Παρισιού.

Σύμφωνα με πηγές, στην ίδια περιοχή κατοικεί ένας από τους γιους της συλληφθείσας. Η γυναίκα είναι μητέρα εννέα παιδιών από δύο διαφορετικούς γάμους.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε αρχικά όταν ένας άνδρας επικοινώνησε με τις αρχές, δηλώνοντας ότι βρήκε νεογέννητο νεκρό μέσα σε καταψύκτη στην οικία του στο Αϊγεβιγιέρ-ε-Λιομόν. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν την ύπαρξη και δεύτερου νεογέννητου μέσα στον ίδιο χώρο.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν τις συνθήκες θανάτου των δύο βρεφών και να εξακριβώσουν όλες τις λεπτομέρειες της υπόθεσης.