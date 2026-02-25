Ο Μανώλης Λιδάκης υπήρξε από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, για πολλούς, ο πιο αισθαντικός ερμηνευτής των τελευταίων χρόνων. Συνεργάστηκε με κορυφαίους συνθέτες αλλά και τους καλύτερους συναδέλφους του. Ενα χρόνο μετά τον θάνατό του ο Μικρός Ήρως κυκλοφορεί τρία ανέκδοτα τραγούδια, τα τελευταία που ηχογράφησε ο Μανώλης Λιδάκης. Τρία τραγούδια από ένα δίσκο που δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί λόγω της αναπάντεχης απώλειάς του.

Πώς προέκυψαν τα τραγούδια με τη φωνή του Μανώλη Λιδάκη

«Γιατί ρε χρόνε με πουλάς» ήταν το πρώτο δείγμα των ηχογραφήσεων που ξεκίνησε χρόνια πριν. Το όνειρό τους ήταν να γίνει μια συνεργασία με αποκλειστικό ερμηνευτή τον Μανώλη Λιδάκη. Οι δημιουργοί επανήλθαν με νέο υλικό. Ο Μανώλης Λιδάκης ενθουσιάστηκε ακούγοντας τα νέα τους τραγούδια και συμφώνησαν να κάνουν ένα ολόκληρο δίσκο. Από αυτή τη συνεργασία προέκυψαν το «Παραμύθι» και το « Όλα δικά σου», που ηχογραφήθηκαν με την φωνή του και στην παρέα προστέθηκε και ο Σπύρος Κόλλιας, τραγουδοποιός, με ένα στίχο σαν απολογισμό ζωής του Λιδάκη το τραγούδι «Όλα τα’δωσα».

Ο Μανώλης Λιδάκης με την ιδιαίτερη χροιά και την συγκινητική του ερμηνεία τα σφράγισε μοναδικά. Έκαναν ένα υποχρεωτικό διάλειμμα στις ηχογραφήσεις γιατί οι ενοχλήσεις που είχε στην μέση και στο γόνατο τον υποχρέωσαν να πάει στο Ηράκλειο να αντιμετωπίσει χειρουργικά τα προβλήματα του. Και ενώ ο προβληματισμός και η ανησυχία ήταν στο γόνατο, η ευάλωτη καρδιά του αναπάντεχα σταμάτησε. «Ο Μανώλης μάς άφησε ξαφνικά» αναφέρουν «Στο στούντιο στις συμπληρωματικές ηχογραφήσεις, όταν είχε φύγει, δύσκολα μπορούσαμε να δουλέψουμε». Ο Μικρός Ήρως τιμά τη μνήμη του σπουδαίου Μανώλη Λιδάκη αποδίδοντας στο κοινό τα τελευταία, ακυκλοφόρητα τραγούδια του.

Ακούστε τα ακυκλοφόρητα τραγούδια του Μανώλη Λιδάκη

ΠΑΡΑΜΥΘΙ

Στίχοι Δημήτρης Τσάφας -Μουσική Παναγιώτης Στεργίου

Alejandro Diaz Shamponia

Παναγιώτης Στεργίου Κιθάρες

Μίξη Mastering Sweetspot Γιάννης Χριστοδουλάτος

ΟΛΑ ΔΙΚΑ ΣΟΥ

Στίχοι Δημήτρης Τσάφας -Παναγιώτης Στεργίου

Προγραμματισμός ηχογράφηση Νίκος Σταυρόπουλος.

Κιθάρες Παναγιώτης Στεργίου

Μίξη Mastering Sweetspot Γιάννης Χριστοδουλάτος

ΟΛΑ ΤΑ’ ΔΩΣΑ

Στίχοι Σπύρος Κόλλιας- Μουσική Παναγιώτης Στεργίου

Ενορχήστρωση ηχοληψία Γιώργος Καραγιάννης,

Κιθάρες Βασίλης Κετετζόγλου,

Λαούτο Παναγιώτης Στεργίου,

Κλαρίνο Νέι Μάνος Αχαλινωτόπουλος.

Ενορχήστρωση και εκτέλεση εγχόρδων Γιάννης Θεριανός

Μίξη Mastering Sweetspot Γιάννης Χριστοδουλάτος