Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου, λόγω της φιλικής του σχέσης με τον Έπσταϊν.

Εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου δήλωσε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Τρίτης ότι «άνδρας 72 ετών, ο οποίος συνελήφθη ως ύποπτος για κατάχρηση δημόσιου αξιώματος, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση εν αναμονή περαιτέρω έρευνας».

Το όνομα δεν ανακοινώθηκε επίσημα, σύμφωνα με τη βρετανική πρακτική, ωστόσο πρόκειται για τον 72χρονο πρώην διπλωμάτη Πίτερ Μάντελσον, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο να απομακρύνεται από την οικία του στο Λονδίνο από αστυνομικούς με πολιτικά.

Τόσο ο Μάντελσον όσο και ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ (πρώην πρίγκιπας Άντριου) θεωρούνται ύποπτοι ότι διαβίβασαν αθέμιτα κυβερνητικές πληροφορίες του Ηνωμένου Βασιλείου στον Έπσταϊν. Οι συλλήψεις αποτελούν μία από τις πιο δραματικές εξελίξεις μετά τη δημοσιοποίηση, τον περασμένο μήνα, άνω των 3 εκατομμυρίων σελίδων εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Καταγγελίες για διαρροή κυβερνητικών πληροφοριών

Η αστυνομία ερευνά τον Μάντελσον για ισχυρισμούς ότι μετέφερε κυβερνητικές πληροφορίες στον Έπσταϊν πριν από περίπου 15 χρόνια. Δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά.

Η σύλληψή του έγινε τέσσερις ημέρες μετά τη σύλληψη του Άντριου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος ύστερα από 11 ώρες κράτησης, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Ο Μάντελσον υπηρέτησε σε ανώτατες κυβερνητικές θέσεις σε προηγούμενες κυβερνήσεις των Εργατικών και ήταν πρέσβης στην Ουάσινγκτον έως ότου αποπέμφθηκε τον Σεπτέμβριο από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, μετά τη δημοσιοποίηση email που έδειχναν ότι διατηρούσε φιλική σχέση με τον Έπσταϊν ακόμη και μετά την καταδίκη του τελευταίου το 2008 για σεξουαλικά αδικήματα εις βάρος ανηλίκου.

Έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν τον Ιανουάριο περιλαμβάνουν μηνύματα που υποδηλώνουν ότι ο Μάντελσον διαβίβασε ευαίσθητες – και ενδεχομένως ικανές να επηρεάσουν τις αγορές – πληροφορίες το 2009, όταν ήταν ανώτερος υπουργός. Μεταξύ άλλων, φέρεται να κοινοποίησε εσωτερική κυβερνητική έκθεση για τρόπους άντλησης εσόδων μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης κρατικών περιουσιακών στοιχείων. Φέρεται επίσης να ενημέρωσε τον Έπσταϊν ότι θα πίεζε για μείωση φόρου στα μπόνους των τραπεζιτών.

Οι βρετανικές αρχές ξεκίνησαν ποινική έρευνα νωρίτερα αυτόν τον μήνα και πραγματοποίησαν έρευνες σε δύο κατοικίες του, στο Λονδίνο και στη δυτική Αγγλία.

Πολιτικές αναταράξεις

Ο διορισμός του Μάντελσον είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και είχε φέρει σε δύσκολη θέση τον Στάρμερ. Παρότι ο πρωθυπουργός αναγνώρισε λάθος και ζήτησε συγγνώμη από τα θύματα του Έπσταϊν, η πολιτική του θέση παραμένει εύθραυστη.

Ο Μάντελσον αποτελεί εδώ και δεκαετίες κεντρική αλλά αμφιλεγόμενη προσωπικότητα των Εργατικών. Θεωρείται ικανός αλλά αμείλικτος πολιτικός χειριστής, με το προσωνύμιο «Πρίγκιπας του Σκότους». Υπήρξε αρχιτέκτονας της επιστροφής των Εργατικών στην εξουσία το 1997 υπό τον Τόνι Μπλερ και διετέλεσε υπουργός σε κυβερνήσεις Μπλερ και Γκόρντον Μπράουν, καθώς και επίτροπος Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο παρελθόν παραιτήθηκε δύο φορές από κυβερνητικές θέσεις λόγω καταγγελιών για οικονομικές ή ηθικές παρατυπίες, αρνούμενος ωστόσο οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Πρόσφατα παραιτήθηκε από τη Βουλή των Λόρδων, αν και διατηρεί τον τίτλο «Λόρδος Μάντελσον». Το μέλλον του, όπως και η τύχη εμπορικών συμφωνιών που διαπραγματεύτηκε, παραμένει αβέβαιο εν μέσω της συνεχιζόμενης έρευνας.