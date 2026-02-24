Ο Αρκάς στο σημερινό του σκίτσο εμφανίζει έναν άντρα που μόλις έχει ξυπνήσει και του είναι δύσκολο να συνέλθει μετά το τριήμερο. Ο ίδιος μάλιστα λέει: «Αυτό που μισώ στα τριήμερα είναι η τέταρτη μέρα».
Δείτε το σκίτσο
Ο Αρκάς στο σημερινό του σκίτσο εμφανίζει έναν άντρα που μόλις έχει ξυπνήσει και του είναι δύσκολο να συνέλθει μετά το τριήμερο. Ο ίδιος μάλιστα λέει: «Αυτό που μισώ στα τριήμερα είναι η τέταρτη μέρα».
Δείτε το σκίτσο
Περισσότερα από 40 εκατομμύρια άνθρωποι στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, από το Μέριλαντ μέχρι το Μέιν, είναι αντιμέτωποι σήμερα με μια χιονοθύελλα σπάνιας σφοδρότητας, η οποία έχει παραλύσει τη μεγαλούπολη της Νέας Υόρκης.