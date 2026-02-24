Οι εχθροπραξίες εισέρχονται πλέον στο πέμπτο έτος, χωρίς ορατά σημάδια άμεσου τερματισμού. Οι ΗΠΑ έχουν μεσολαβήσει σε συνομιλίες μεταξύ αντιπροσωπειών της Μόσχας και του Κιέβου, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ για ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, βασικά ζητήματα —όπως το καθεστώς των κατεχόμενων ουκρανικών εδαφών και οι εγγυήσεις ασφαλείας μετά τον πόλεμο— παραμένουν αγκάθια.

Ακολουθεί η σύγκρουση «σε αριθμούς»:

1,8 εκατομμύρια

Εκτιμώμενος συνολικός αριθμός στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί, τραυματιστεί ή αγνοούνται και από τις δύο πλευρές, σύμφωνα με έκθεση του Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Η Ρωσία φέρεται να έχει υποστεί περίπου 1,2 εκατ. απώλειες, εκ των οποίων έως 325.000 νεκροί στρατιώτες — ο μεγαλύτερος αριθμός απωλειών για μεγάλη δύναμη σε σύγκρουση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η Ουκρανία εκτιμάται ότι έχει 500.000 έως 600.000 στρατιωτικές απώλειες, με έως 140.000 νεκρούς.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε πρόσφατα ότι 55.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί, ενώ πολλοί ακόμη αγνοούνται. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ωστόσο.

14.999

Οι καταγεγραμμένοι θάνατοι αμάχων στην Ουκρανία από την έναρξη της εισβολής, σύμφωνα με την Αποστολή Παρακολούθησης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ — με τον οργανισμό να σημειώνει ότι ο πραγματικός αριθμός πιθανότατα είναι υψηλότερος.

Πάνω από 40.600 άμαχοι έχουν τραυματιστεί. Τουλάχιστον 763 παιδιά συγκαταλέγονται στα θύματα.

Το 2025 ήταν το πιο θανατηφόρο έτος για αμάχους από το 2022, με 2.514 νεκρούς και 12.142 τραυματίες — αύξηση 31% σε σχέση με το 2024.

19,4%

Το ποσοστό της ουκρανικής επικράτειας που τελεί υπό ρωσική κατοχή, σύμφωνα με το Institute for the Study of War.

Το τελευταίο έτος, η Ρωσία κατέλαβε μόλις 0,79% επιπλέον εδάφους, παρά το υψηλό κόστος σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό.

Πριν από την πλήρους κλίμακας εισβολή, η Μόσχα ήλεγχε σχεδόν το 7% της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας και τμημάτων των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ.

-13%

Η μείωση της ξένης στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο το 2025, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της περιόδου 2022-2024, σύμφωνα με το Kiel Institute της Γερμανίας.

Οι ευρωπαϊκές χώρες αύξησαν τη στρατιωτική τους βοήθεια κατά 67% το 2025, επιχειρώντας να καλύψουν το κενό. Η ανθρωπιστική και οικονομική βοήθεια μειώθηκε κατά 5% σε σχέση με τα προηγούμενα τρία χρόνια.

5,9 εκατομμύρια

Ο αριθμός των Ουκρανών πολιτών που εγκατέλειψαν τη χώρα. Από αυτούς, 5,3 εκατ. βρίσκονται στην Ευρώπη, ενώ τουλάχιστον 300.000 έχουν καταφύγει στον Καναδά.

Επιπλέον, 3,7 εκατ. άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί εσωτερικά εντός της Ουκρανίας.

Ο προπολεμικός πληθυσμός της χώρας ξεπερνούσε τα 40 εκατομμύρια.

2.881

Οι ρωσικές επιθέσεις που επηρέασαν την παροχή ιατρικής φροντίδας στην Ουκρανία από το 2022, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Μόνο το τελευταίο έτος καταγράφηκε αύξηση σχεδόν 20% σε επιθέσεις κατά υγειονομικών δομών, οχημάτων και αποθηκών ιατρικού υλικού.

Τέσσερα χρόνια μετά, ο πόλεμος συνεχίζει να διαμορφώνει το γεωπολιτικό τοπίο της Ευρώπης, με το ανθρώπινο κόστος να παραμένει βαρύ και το τέλος της σύγκρουσης αβέβαιο.